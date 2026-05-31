Ev, arsa, tarla ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde süre 1 Haziran’da doluyor. Mülk sahiplerinin cezalı duruma düşmemeleri için bu tarihe kadar ödemelerini tamamlamaları büyük önem taşıyor. Belirlenen son güne kadar vergi borçlarını ödemeyenler aylık yüzde 3,7 gecikme faiziyle karşılaşacak. Bu nedenle, herhangi bir ek mali yükle karşılaşmak istemeyen mükelleflerin e-Devlet veya ilgili belediyeler üzerinden ödemelerini son güne bırakmadan yapmaları gerekiyor. Peki emekli vergisi nasıl ödenir, muafiyet şartları neler?