Ev, arsa, tarla ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinin 2026 yılı birinci taksit ödemelerinde son gün 1 Haziran olarak açıklandı. Süresi içinde ödeme yapmayan mükellefler için gecikme faizi uygulanacak. Vergi borcunu zamanında ödemeyenler, her ay için yüzde 3,7 oranında gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak. Yetkililer, ek maliyet oluşmaması için vatandaşların ödemelerini son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu. Peki emlak vergisi ödemesi nasıl ödenir, kimler muaf olacak?
Emlak vergisi ilk taksit ödemesi ne zaman sona eriyor?
2026 yılı emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit dönemi 1 Haziran’da sona eriyor; ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayında yapılacak. Vergisini zamanında ödemeyenler için aylık yüzde 3,7 gecikme faizi uygulanacak ve yeni düzenlemelerle emlak vergisi artış oranları her yıl yeniden değerleme oranında belirlenecek.
Emlak vergisi ödemeleri nasıl ve nereye yapılıyor?
Emlak vergisi ödemeleri; belediyelerin online tahsilat sistemleri, mobil ve internet bankacılığı uygulamaları ile e-Devlet bağlantılı ödeme ekranları üzerinden banka ya da kredi kartıyla gerçekleştirilebiliyor.
Kimler emlak vergisinden muaf, muafiyet şartları neler?
Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyenler için bazı şartlar da bulunuyor. Emekliler, geliri bulunmayan vatandaşlar, engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor.
Türkiye sınırları içinde sadece tek bir konuta sahip olunması (İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar dahil) ve bu konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor.