Bağkur Prim Eşitleme 2026: Bağkur 7200 Gün Son Durum Ne, Kimleri Kapsıyor?

Sosyal güvenlik sisteminde 2008 yılında gerçekleştirilen reformla birlikte, işçi ve memur statüsündeki çalışanların emekliliği için gerekli olan ödeme gün sayısı 7200 (20 yıl) olarak yasalaştı. Ancak mevcut yasalara göre Bağ-Kur sigortalıları için bu süre 9000 gün (25 yıl) olarak uygulanmaya devam ediyor. Bu durum, küçük esnafın SSK'lılara kıyasla 1800 gün (5 yıl) daha uzun süre prim ödemesine ve daha geç emekli olmasına yol açıyor.