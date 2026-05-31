Bağkur Prim Eşitleme 2026: Bağkur 7200 Gün Son Durum Ne, Kimleri Kapsıyor?

Bağkur prim eşitleme düzenlemesi ve Bağkur 7200 gün şartına yönelik çalışmalar, milyonlarca esnafın emeklilik beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle SSK ile Bağkur arasındaki prim günü farkının kaldırılması ve Bağkur'lular için 9.000 gün yerine 7.200 günle emeklilik imkânı sağlanması halinde, küçük esnaf ve işletme sahipleri için erken emeklilik yolu açılabilecek. Esnafa erken emeklilik olarak da bilinen bu düzenleme, prim yükünün hafifletilmesi ve sosyal güvenlik sisteminde eşitliğin sağlanması açısından yakından takip ediliyor.
Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni torba yasa kapsamında hayata geçirilmesi beklenen Bağkur prim eşitleme düzenlemesi, küçük esnafa erken emeklilik yolunu açıyor. Yapılacak bu reformla birlikte, mevcut sistemde 9000 gün olan emeklilik kriteri, SSK'lı çalışanlarla eşitlenerek Bağkur 7200 gün seviyesine düşürülecek. Böylece küçük esnaf ve sanatkarlar, 1800 günlük prim yükünden kurtularak yaklaşık 5 yıl daha erken emekli olma fırsatına kavuşacak.
Sosyal güvenlik sisteminde 2008 yılında gerçekleştirilen reformla birlikte, işçi ve memur statüsündeki çalışanların emekliliği için gerekli olan ödeme gün sayısı 7200 (20 yıl) olarak yasalaştı. Ancak mevcut yasalara göre Bağ-Kur sigortalıları için bu süre 9000 gün (25 yıl) olarak uygulanmaya devam ediyor. Bu durum, küçük esnafın SSK'lılara kıyasla 1800 gün (5 yıl) daha uzun süre prim ödemesine ve daha geç emekli olmasına yol açıyor.
BAĞKUR 7200 GÜNE DÜŞTÜ MÜ, MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Milyonlarca küçük işletme sahibinin heyecanla beklediği prim gün şartının 9 binden 7200 güne indirilmesine yönelik düzenleme iddiaları ve yasal hazırlık süreci esnaflar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, en çok araştırılan Bağkur 7200 güne düştü mü?
Düzenlemenin yürürlüğe girmesi durumunda esnafın emeklilik süresi 1800 gün (5 yıl) kısalacak ve 7200 prim günüyle emekli olmak mümkün hale gelecektir. Ancak yasa teklifinin tamamen yasalaşması ve Resmi Gazete'de yayımlanması süreci için Meclis çalışmaları ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi açıklamaları takip edilmelidir. Düzenleme hayata geçtiğinde esnaf emeklilik hakları, aylık bağlama oranları ve prim ödeme koşulları bütünüyle revize edilecektir.
Mevcut emeklilik sisteminde hangi statüden aylık bağlanacağını belirleyen en önemli unsur "son 7 yıllık fiili hizmet süresi" uygulamasıdır. Bu kural sadece SSK'lıları değil tüm çalışan kolları yakından ilgilendiriyor.
Sigortalının emeklilik tarihinden geriye doğru prim ödenerek geçen son 7 yıllık fiili hizmet süresi esas alınır.
Bu 7 yıllık dönemin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde (SSK veya Bağ-Kur) geçtiyse, sigortalı o statünün şartlarında emekli edilir.
Eğer bu 7 yıllık dönemdeki süreler eşitse, sigortalının en son tabi olduğu hizmet statüsüne göre aylık bağlanır.
Esnaf emeklilik düzenlemesi kapsamında bu son 1261 gün kuralı da güncellenecektir. Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde esnafların geçmişteki SSK ve Bağ-Kur ödemeleri harmanlanırken mağduriyet yaşanmaması adına aylık hesaplamalarında dikkate alınan gün sayılarının revize edilmesi beklenmektedir.