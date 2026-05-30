MSÜ tercih sonuçları sorgulama 2026! Milli Savunma Üniversitesi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri 24 Nisan 2026 tarihinde tamamlandı. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2026 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklancak? Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı.
MSÜ terci sonuçları açıklanma tarihi için geri sayıma geçildi. 24 Nisan’da sona eren tercih döneminin ardından, gözler Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) gelecek resmi duyurulara çevrildi. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih işlemini gerçekleştiren adaylar, mülakat ve fiziki yeterlilik aşamalarına katılıp katılmadığını öğrenmek için yerleştirme sonuçlarını merak ediyor. Peki, 2026 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 MSÜ tercih sonuçları için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı için tercih süreci 24 Mart’ta başlamış ve 21 Nisan’da sona ermişti. MSB'den yapılan açıklama sonrasında tercih sonuçları 24 Haziran 2025'te erişime açılmıştı.
MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilecek?
Adaylar, tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi personel temin adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler. Sonuçlar açıklandığında adaylara herhangi bir posta yoluyla bildirim yapılmayacak; bu nedenle resmi internet sitesinin düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor.