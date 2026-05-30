MSÜ tercih sonuçları sorgulama 2026! Milli Savunma Üniversitesi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ terci sonuçları açıklanma tarihi için geri sayıma geçildi. 24 Nisan’da sona eren tercih döneminin ardından, gözler Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) gelecek resmi duyurulara çevrildi. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih işlemini gerçekleştiren adaylar, mülakat ve fiziki yeterlilik aşamalarına katılıp katılmadığını öğrenmek için yerleştirme sonuçlarını merak ediyor. Peki, 2026 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.