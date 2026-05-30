Bayramın 4. günü marketler açık mı, kapalı mı? Bugün BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefour, File Marketleri Açık mı?

ŞOK Market Bayramda Açık mı?

Bayramın 1. Günü (27 Mayıs): ŞOK marketler, bayramın ilk günü mağazalarını tamamen kapatmamakta; ancak açılış saatini esnetmektedir. ŞOK şubeleri bayramın birinci günü öğleden sonra saat 12:00 veya 13:00 itibarıyla kapılarını müşterilerine açmaktadır.

Diğer Günler: Bayramın 2. gününden itibaren sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri arasında olağan hizmetine devam edecektir.

Migros Bayramda Açık mı, Kaça Kadar Açık?

Bayramın 1. Günü (27 Mayıs): Migros mağazaları bayramın ilk günü açık olup, açılış saatleri şubenin yer aldığı lokasyona (AVM içi veya cadde mağazası) göre değişiklik göstermektedir. Cadde mağazaları genellikle saat 11:00 veya 12:00 gibi hizmete başlar.

Diğer Günler: Migros, 5M Migros ve Migros Jet mağazaları bayram boyunca kesintisiz olarak sabah 08:30 / 09:00 ile akşam 22:00 saatleri arasında açıktır.