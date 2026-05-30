Bayramın 4. günü marketler açık mı, kapalı mı? Bugün BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefour, File Marketleri Açık mı?

Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde marketlerin açık olup olmadığı vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Bayram alışverişini tamamlamak, ev ihtiyaçlarını karşılamak ya da eksiklerini gidermek isteyen milyonlarca kişi; BİM, ŞOK, A101, Migros ve File Market’in çalışma saatlerini sorguluyor.
Bayramın üçüncü gününde zincir marketlerin çalışma düzeni yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, “Marketler bugün açık mı?”, “Saat kaça kadar hizmet verecek?” sorularına yanıt ararken, özellikle büyük zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri merak ediliyor.
BİM Bayramda Açık mı, Saat Kaçta Açılıyor?
Bayramın 1. Günü (27 Mayıs): BİM mağazaları, çalışanlarının bayramlaşabilmesi ve kurban ibadetlerini yerine getirebilmesi adına bayramın ilk günü tamamen kapalıdır.
Bayramın 2., 3. ve 4. Günleri: BİM marketler zinciri, bayramın ikinci gününden itibaren normal çalışma düzenine geri dönerek 09:00 - 21:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir.
A101 Bayramda Açık mı, Çalışma Saatleri Nedir?
Bayramın 1. Günü (27 Mayıs): A101 marketleri genellikle bayramın ilk günü kapalı olmaktadır veya şubelerin yoğunluk durumuna göre öğleden sonra (saat 13:00'ten itibaren) sınırlı hizmet vermektedir.
Diğer Günler: Bayramın sonraki günlerinde ise sabah 09:00 ile akşam 21:30 veya 22:00 saatleri arasında standart çalışma saatlerine geçiş yapılacaktır.
ŞOK Market Bayramda Açık mı?
Bayramın 1. Günü (27 Mayıs): ŞOK marketler, bayramın ilk günü mağazalarını tamamen kapatmamakta; ancak açılış saatini esnetmektedir. ŞOK şubeleri bayramın birinci günü öğleden sonra saat 12:00 veya 13:00 itibarıyla kapılarını müşterilerine açmaktadır.
Diğer Günler: Bayramın 2. gününden itibaren sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri arasında olağan hizmetine devam edecektir.
Migros Bayramda Açık mı, Kaça Kadar Açık?
Bayramın 1. Günü (27 Mayıs): Migros mağazaları bayramın ilk günü açık olup, açılış saatleri şubenin yer aldığı lokasyona (AVM içi veya cadde mağazası) göre değişiklik göstermektedir. Cadde mağazaları genellikle saat 11:00 veya 12:00 gibi hizmete başlar.
Diğer Günler: Migros, 5M Migros ve Migros Jet mağazaları bayram boyunca kesintisiz olarak sabah 08:30 / 09:00 ile akşam 22:00 saatleri arasında açıktır.