Okullar ne zaman kapanıyor 2026? MEB son dakika açıklamalar: Okullar hangi tarihte yaz tatiline girecek?

09:3129/05/2026, Cuma
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde sona yaklaşılırken, öğrenciler ve veliler yaz tatili için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvim doğrultusunda karnelerin dağıtılacağı ve okulların kapanacağı tarih netleşirken, “Yaz tatiline kaç gün kaldı?” sorusu da gündemdeki yerini aldı.

Okullarda ikinci dönemin tamamlanmasına kısa süre kala öğrenciler yaz tatili heyecanını yaşamaya başladı. Veliler ve öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre okulların kapanacağı tarihi ve karne gününü araştırıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 19 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yaz tatili, 26 Haziran Cuma günü ders zilinin çalmasının ardından resmen başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihte karnelerini alarak yaklaşık üç aylık yaz tatiline başlayacak.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

