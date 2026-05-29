MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ GÜNCEL TABLO: Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. İlk dört aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşlarında oluşacak yeni rakamlar yeniden gündeme geldi.
Memur maaşlarına yapılacak temmuz zammı için hesaplamalar hız kazandı. Açıklanan 4 aylık enflasyon verileri sonrası oluşan zam oranı dikkat çekerken, gözler şimdi mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.
ENFLASYON BAYRAMDAN HEMEN SONRA AÇIKLANACAK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bu ay Kurban Bayramı dolayısıyla 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.
Veriler ile Mayıs ayı ve yıllık enflasyon belli olacak.
MEMUR MAAŞI ŞİMDİDEN 68 BİN TL'Yİ AŞTI
Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için ise ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması gerekiyordu. Yılın ilk 3 ayı için enflasyon farkı oluşmamıştı. Nisan ayında gerçekleşen rakamlarla memur ve memur emeklisi için ilk enflasyon farkı oluştu.
Yüzde 14.64 çıkan ocak-nisan enflasyonuna göre memurlara ve emeklilerine yüzde 3.28 fark çıktı. Bu fark ile temmuz zammı şimdiden yüzde 10.51'e ulaştı.
Geriye 2 veri kalırken 4 aylık zam oranına göre en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 68 bin 395 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 772 liradan 30 bin 691 liraya çıkacak.
ENFLASYONDA BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mayıs 2026 sonuçlarına göre, piyasa temsilcilerinin enflasyon tahminleri güncellendi.
Ankete katılan reel sektör ve finansal sektör temsilcileri, yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e çıkararken, Mayıs ve Haziran ayı tahminleri de ortaya çıktı.
Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52 oldu. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 28.94 olarak yer aldı.
TCMB beklentisine göre 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6.83 gerçekleşecek. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine toplamda yüzde 14.31 olacak.
KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI
6 Aylık Enflasyon: 18.58
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6.83
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14.31
EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18,58 zam oranına göre taban aylık 20.000 TL'den 23.716 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuz ayında yaklaşık 29.645 TL'ye, 30 bin TL aylık alan bir emekli ise yaklaşık 35.574 TL'ye çıkacak. Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 744 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 746 liraya ulaşacak.
POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR MAAŞ HESAPLAMA LİSTESİ (%14,31 ZAM ORANI)
Memur (üniv. mez.) 9/1
Mevcut: 64.397 TL
%10,51: 71.167 TL
%14,31: 73.613 TL
%14,23: 73.561 TL
Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4
Mevcut: 94.384 TL
%10,51: 104.305 TL
%14,31: 107.892 TL
%14,23: 107.817 TL
Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211 TL
%10,51: 106.324 TL
%14,31: 109.976 TL
%14,23: 109.900 TL
Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut: 66.870 TL
%10,51: 73.899 TL
%14,31: 76.438 TL
%14,23: 76.385 TL
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219 TL
%10,51: 89.756 TL
%14,31: 92.843 TL
%14,23: 92.779 TL
Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368 TL
%10,51: 81.079 TL
%14,31: 83.865 TL
%14,23: 83.806 TL
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568 TL
%10,51: 100.088 TL
%14,31: 103.522 TL
%14,23: 103.449 TL
Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617 TL
%10,51: 90.196 TL
%14,31: 93.299 TL
%14,23: 93.233 TL
Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214 TL
%10,51: 98.592 TL
%14,31: 102.068 TL
%14,23: 101.924 TL
Avukat
Mevcut: 90.000 TL
%10,51: 99.459 TL
%14,31: 102.879 TL
%14,23: 102.807 TL
Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770 TL
%10,51: 82.628 TL
%14,31: 85.467 TL
%14,23: 85.407 TL
Profesör 1/4
Mevcut: 135.089 TL
%10,51: 149.289 TL
%14,31: 154.421 TL
%14,23: 154.313 TL
Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426 TL
%10,51: 166.234 TL
%14,31: 171.949 TL
%14,23: 171.829 TL