ÖSYM YKS takvimini açıkladı: YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2026? ÖSYM giriş ekranı

Milyonlarca üniversite adayının geleceğini belirleyecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, gözler şimdi sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerine çevrildi. Haziran ayında gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde adaylar, sınava hangi okulda ve hangi salonda gireceklerini öğrenmek için ÖSYM’den yapılacak duyuruyu bekliyor. Özellikle “YKS sınav yerleri açıklandı mı?”, “Giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için heyecan giderek artıyor. 2026 YKS’ye kısa süre kala öğrenciler son tekrarlarını sürdürürken, bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM tarafından erişime açılacak giriş belgeleriyle birlikte adayların sınava gireceği okul, salon ve sıra bilgileri netleşecek. TYT, AYT ve YDT oturumlarına ilişkin detaylar ise adaylar tarafından yakından takip ediliyor.
YKS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Haziran ayının üçüncü haftasında üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecektir. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin katılacağı sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacaktır. Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran 2026 Pazar sabahı saat 10:15'te, son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün öğleden sonra saat 15:45'te uygulanacaktır.
2026 YKS ERTELENECEK Mİ, SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki kritik Paraguay mücadelesinin 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah 06:00'da başlayacak olması, sınav güvenliği ve adayların ulaşım trafiği açısından çeşitli soru işaretlerine yol açıyor.
YKS SINAV YERLERİ 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Bu bilgilere göre YKS sınav yerlerinin en geç 11 Haziran 2026 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.