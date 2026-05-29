Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? A Milli Takımı hazırlık maçı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri öncesi hazırlıklarını sürdürürken Kuzey Makedonya ile özel bir maçta karşı karşıya gelecek. Türkiye, Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçının ayrıntıları netleşti. Buna göre karşılaşma 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30’da oynanacak. Peki Türkiye - Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlı ekip, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde turnuva öncesindeki son durumunu görmek ve kadro planlamasını şekillendirmek amacıyla sahaya çıkacak.

3 /5 TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA? Chobani Stadyumu’nda, Kadıköy’de oynanacak Türkiye–Kuzey Makedonya karşılaşması futbolseverlerle ATV ekranlarında buluşacak. Mücadele, canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

4 /5 Türkiye - Kuzey Makedonya Maçı Biletleri Ne Kadar? Fenerium Alt Tüm Bloklar - ₺1.500,00 Maraton Alt Tüm Bloklar - ₺1.500,00 Fenerium Üst Tüm Bloklar - ₺1.000,00 Maraton Üst Tüm Bloklar - ₺1.000,00 Kuzey Kale Arkası - ₺750,00 Spor Toto Kale Arkası - ₺750,00