Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun telefonda görüştü: İki liderden iş birliği ve istikrar vurgusu

20:0028/05/2026, Perşembe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede ticaret, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere iş birliğinin geliştirilmesi hedefi öne çıkarken, Erdoğan Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Erdoğan görüşmede, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’un ve kardeş Cezayir halkının Kurban Bayramını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki iş birliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayii olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade ettiği aktarıldı.

"Türkiye çabalarını artırarak sürdürecek"

Açıklamada, Erdoğan’ın Türkiye’nin bölgede ve dünyada barış ile istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını artırarak sürdüreceğini vurguladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca görüşmede, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’un ve Cezayir halkının Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.



