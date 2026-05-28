Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun telefonda görüştü: İki liderden iş birliği ve istikrar vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki iş birliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayii olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade ettiği aktarıldı.

"Türkiye çabalarını artırarak sürdürecek"

Açıklamada, Erdoğan’ın Türkiye’nin bölgede ve dünyada barış ile istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını artırarak sürdüreceğini vurguladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca görüşmede, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’un ve Cezayir halkının Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.







