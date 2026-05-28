Bursluluk sınav sonuçları için nefesler tutuldu. MEB'in belirlemiş olduğu tarih yaklaştı. Erken açıklanma ihtimali göz önünde bulundurulurken "Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı", "2026 İOKBS sonuçları ne zaman ilan edilecek" soruları art arda geliyor. İOKBS bursluluk sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB sınav sonucu öğrenme ekranı haberimizin detayında.

1 /5 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Nisan 2026’da düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na katılan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. MEB’in yayımladığı kılavuza göre 2026 bursluluk sınavı sonuçları haziran ayında ilan edilecek. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sonuçlarını, açıklanmasının ardından meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle görüntüleyebilecek.

2 /5 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 İOKBS başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, bursluluk sınav sonuçları 1 Haziran 2026 Pazartesi günü ilan edilecek.

3 /5 BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR? Bursluluk sınavına katılan adaylar, sonuç belgelerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecekler. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren öğrenciler "www.meb.gov.tr" veya "odsgm.meb.gov.tr" adreslerine giriş yaparak sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek.

4 /5 BURSLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.