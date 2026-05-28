Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı bayramda açık mı?

2026 Kurban Bayramı tatili süresince Türkiye genelindeki ve İstanbul'daki müzeler ile tarihi mekanlar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı gibi Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı yerler, bayramın 1. günü tamamen kapalı olacak. Peki Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı bugün açık mı? Miniatürk, Şerefiye Sarnıcı ve Panorama 1453 bayram boyunca açık mı?
2026 Kurban Bayramı tatilinde kültürel gezi planı yapan vatandaşlar için müze ve tarihi mekanların ziyaret saatleri netleşti. İstanbul’un en çok ziyaret edilen noktalarından olan Topkapı Sarayı ile Yerebatan Sarnıcı bayram süresince ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Milli Saraylar İdaresi’ne bağlı birçok saray ve kasır bayramın 1. günü kapalı olurken, Bayramın diğer günlerinde (2., 3. ve 4. günler) ise normal ziyaret saatlerinde kapılarını açacak.
Yerebatan Sarnıcı Bayramda Açık mı?
Yerebatan Sarnıcı bayramda açık ve TC vatandaşlar için girişler 1 TL olacak.
Yerebatan Sarnıcı: Bayramın birinci günü saat 12.00 itibarıyla kapılarını açacak. Ayrıca bayram boyunca "Night Shift" (Gece Seansı) uygulamasıyla 23.50’ye kadar ziyaret edilebilecek.
Bayramda Müzeler Ücretsiz Mi?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzelerin ücretsiz olacağına dair herhangi bir duyuru yapmadı.
Miniatürk, Şerefiye Sarnıcı ve Panorama 1453 Tarih Müzesi bayramın 2. gününden itibaren (28 Mayıs) 09.00 - 19.00 saatleri arasında açık olacak.