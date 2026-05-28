Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı bayramda açık mı?

2026 Kurban Bayramı tatilinde kültürel gezi planı yapan vatandaşlar için müze ve tarihi mekanların ziyaret saatleri netleşti. İstanbul’un en çok ziyaret edilen noktalarından olan Topkapı Sarayı ile Yerebatan Sarnıcı bayram süresince ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Milli Saraylar İdaresi’ne bağlı birçok saray ve kasır bayramın 1. günü kapalı olurken, Bayramın diğer günlerinde (2., 3. ve 4. günler) ise normal ziyaret saatlerinde kapılarını açacak.