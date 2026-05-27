Emekli banka promosyonu kampanyaları MAYIS 2026! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı en çok promosyon veren bankalar hangileri?

Bankaların emekli maaşı taşıma yarışında promosyon tutarları yeniden yükselişe geçti. Güncellenen kampanyalarla birlikte bazı bankalar 40 bin TL’ye varan nakit ödeme sunarken, ek avantajlarla birlikte toplam kazanç 100 bin TL seviyesine kadar çıkabiliyor. Emekliler ise en yüksek promosyonu hangi bankanın verdiğini araştırıyor.
EMEKLİ PROMOSYONLARINDA TUTARLAR YÜKSELDİ
Bankaların yeni kampanyalarına göre:
Kamu bankalarında promosyonlar 12 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Özel bankalarda nakit promosyonlar 20 bin TL ile 40 bin TL arasında değişiyor.
Ek ürün ve kampanyalarla toplam kazanç 50 bin TL'den başlayıp 100 bin TL'ye kadar ulaşıyor.
Rekabetin önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.
BANKA BANKA GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI...
ŞEKERBANK
Şekerbank, emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl taahhüt veren SGK emeklilerine yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. Maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında nakit promosyon sunulurken, otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, KMH ve kredi ürünleriyle birlikte toplam destek 27 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.
Kampanya kapsamında;
0-9 bin 999 TL maaş alanlara 20 bin 500 TL,
10 bin-14 bin 999 TL arası maaş alanlara 23 bin 500 TL,
15 bin-19 bin 999 TL arası maaş alanlara 25 bin 500 TL,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise toplam 27 bin 500 TL'ye kadar promosyon veriliyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere maaş tutarına göre 32 bin TL'ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül imkanı sunuluyor.
Banka, emekli maaşını taşıyan müşterilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon verirken, ek bonus ve ödüllerle toplam ödeme tutarı 32 bin TL'ye ulaşıyor. Ayrıca bankaya davet edilen emekli yakınları için de 5 bin TL'ye kadar nakit ödül fırsatı sağlanıyor.
Promosyon tutarları maaş aralığına göre şöyle sıralanıyor:
9 bin 999 TL ve altı maaş alanlara 18 bin TL,
10 bin TL – 14 bin 999 TL arası maaş alanlara 23 bin 500 TL,
15 bin TL – 19 bin 999 TL arası maaş alanlara 27 bin TL,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 32 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor.
AKBANK
Akbank, emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine yönelik yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere toplamda 82 bin 500 TL'ye varan fayda sunuluyor.
1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında maaşını Akbank'a taşıyıp 3 yıl taahhüt veren emekliler, maaş tutarına göre 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon alabiliyor. Banka ayrıca yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar kredi imkanı da sağlıyor.
Kampanya kapsamında otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere toplam 2 bin 500 TL'ye kadar ek ödeme yapılırken, yakınını Akbank'a davet edenlere ise 10 bin TL'ye kadar nakit ödül veriliyor. Emekliler ayrıca Eşya Güvence Sigortası'ndan indirimli olarak yararlanabiliyor.
Maaş aralığına göre toplam promosyon tutarları şöyle:
• 0 – 9 bin 999 TL maaş alanlara 8 bin 250 TL,
• 10 bin – 14 bin 999 TL arası maaş alanlara 13 bin 250 TL,
• 15 bin – 19 bin 999 TL arası maaş alanlara 16 bin 750 TL,
• 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 20 bin TL ödeme yapılıyor.
HALKBANK
Bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncellemeye devam ederken, SGK emeklilerine yönelik yeni ödeme tutarları da açıklandı. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler, 12 bin TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
Kampanya kapsamında;
10 bin TL – 14 bin 999 TL arası maaş alanlara 8 bin TL,
15 bin TL – 19 bin 999 TL arası maaş alanlara 10 bin TL,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Öte yandan SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL'nin altında bulunan hak sahipleri de başvuru yapmaları halinde 5 bin TL promosyon alabiliyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, SGK emeklilerine yönelik promosyon kampanyasını güncelledi. Emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut maaşını bankadan alan emeklilere toplam 25 bin TL'ye varan promosyon ve ek avantaj sunuluyor.
Kampanya kapsamında emeklilere 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon verilirken, ek kampanyalarla birlikte toplam destek tutarı 25 bin TL'ye ulaşıyor. Emekliler ayrıca Maximum Kart'ı aidatsız kullanma, ücretsiz para transferi, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekme ve avantajlı ek hesap fırsatlarından yararlanabiliyor.
1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan emeklilere, ilk kez verilen iki otomatik fatura ödeme talimatı için 1.000 TL MaxiPuan hediye ediliyor. Ayrıca ilk kez İş Bankası kredi kartı alan ve belirlenen harcama şartını yerine getiren emeklilere 9 bin TL'ye kadar MaxiPuan fırsatı sunuluyor.
VAKIFBANK
VakıfBank, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere 12 bin TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra toplamda 18 bin TL ek kazanç fırsatı sunuluyor. Böylece toplam destek tutarı 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.
1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında maaşını VakıfBank'a taşıyan veya ilk emekli maaşını VakıfBank üzerinden alan SGK emeklileri kampanyadan yararlanabiliyor. Mevcut emekli maaşı müşterileri ise kampanyaya dahil edilmiyor.
VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı alan emekliler, kartlarıyla yapacakları harcamalara göre 9 ay boyunca ek ödeme alabiliyor. İlk 6 ay maaş hesabına aylık 2 bin TL nakit ödeme yapılırken, son 3 ayda kredi kartına aylık 2 bin TL ekstre indirimi sağlanıyor.
Ek kazanımdan yararlanabilmek için kredi kartıyla aylık en az 1.000 TL harcama yapılması gerekiyor. Banka, kampanya şartlarında değişiklik yapma ve kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutuyor.
DENİZBANK
DenizBank, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere toplamda 27 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.
Banka, 12 bin TL'ye kadar standart promosyonun yanı sıra kredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı karşılığında 15 bin TL'ye kadar ek ödül veriyor.
Maaş aralığına göre toplam promosyon tutarları şöyle:
0 – 9 bin 999 TL maaş alanlara 17 bin TL,
10 bin – 14 bin 999 TL arası maaş alanlara 21 bin TL,
15 bin – 19 bin 999 TL arası maaş alanlara 24 bin TL,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 27 bin TL ödeme yapılıyor.
Kampanya, 30 Ekim 2025 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında maaşını DenizBank'a taşıyan veya taahhüt süresi sona eren emeklileri kapsıyor.
ING
ING, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere maaş tutarına göre 32 bin TL'ye varan nakit promosyon ve ek avantajlar sunuluyor.
Banka, koşulsuz olarak 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon verirken, ek kampanyalarla birlikte toplam ödeme 32 bin TL'ye ulaşıyor. Yeni emekliler ve EYT kapsamında emekli olanlar da kampanyadan yararlanabiliyor.
Maaş aralıklarına göre toplam promosyon tutarları şöyle:
0 – 9.999 TL maaş alanlara 23.250 TL,
10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara 27.000 TL,
15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlara 29.500 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 32.000 TL ödeme yapılıyor.
GARANTİ
Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere toplamda 25 bin TL'ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuluyor.
Banka, 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon verirken; Bonus Kart veya Paracard ile yapılan harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi ek işlemlerle toplam 10 bin TL'ye varan bonus kazancı sağlıyor.
Kampanya 1 – 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu süre içinde emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlar promosyon ve ek ödüllerden yararlanabilecek.
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere maaş tutarına göre 27 bin 500 TL'ye varan toplam promosyon ve ek ödül fırsatı sunuluyor.
Banka, 24 bin TL'ye kadar nakit promosyon verirken; kredi kartı harcamaları ve fatura talimatlarına bağlı ek ödemelerle toplam kazanç 27 bin 500 TL'ye ulaşıyor.
Maaş aralıklarına göre promosyon tutarları şöyle:
10 bin TL'ye kadar maaş alanlara 13 bin 500 TL,
10 bin – 15 bin TL arası maaş alanlara 19 bin 500 TL,
15 bin – 20 bin TL arası maaş alanlara 23 bin 500 TL,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 27 bin 500 TL ödeme yapılıyor.
Ek promosyonlardan yararlanmak için maaş taşıma sonrası yeni fatura talimatı verilmesi ve kredi kartı harcaması yapılması gerekiyor. Banka ayrıca ücretsiz para transferi, ATM kullanımı, aidatsız kart ve HGS etiketi gibi ek avantajlar da sunuyor
QNB
QNB, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere maaş tutarına göre 20 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapılıyor.
22 Nisan 2026 itibarıyla maaşını QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emekliler kampanyadan yararlanabiliyor.
Maaş aralıklarına göre promosyon tutarları şöyle:
0 – 9.999 TL maaş alanlara 8.500 TL,
10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara 13.500 TL,
15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlara 16.500 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 20.000 TL promosyon veriliyor.
ZİRAATBANK
Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını bankadan alan müşterilerine yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere maaş tutarına göre 12 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapılıyor.
Maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan veya bankadan alan emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
Maaş aralıklarına göre promosyon tutarları şöyle:
0 – 9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL,
10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL,
15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL ödeme yapılıyor.
TEB
TEB, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere 21 bin TL'ye varan toplam promosyon fırsatı sunuluyor.
Banka, 36 ay taahhüt karşılığında maaş tutarına göre 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon verirken, en az iki otomatik fatura talimatı verilmesi şartıyla 9 bin TL'ye kadar ek promosyon sağlıyor.
Maaş aralıklarına göre toplam promosyon tutarları şöyle:
0 – 10.000 TL maaş alanlara 14.000 TL,
10.000 – 15.000 TL arası maaş alanlara 17.000 TL,
15.000 – 20.000 TL arası maaş alanlara 19.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 21.000 TL ödeme yapılıyor.
Kampanya, emekli maaşını TEB'e yeni taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen müşterileri kapsıyor. Ek promosyonun devam etmesi için otomatik fatura talimatlarının aktif tutulması gerekiyor. Maaş taşıma işlemleri TEB şubeleri, CEPTETEB Mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor.