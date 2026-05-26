Ankara Bayram Namazı Saati 2026: 27 Mayıs Ankara Kurban Bayramı Namaz Vakti Kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 Kurban Bayramı namaz vakitlerine göre, Ankara’da bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05.59’da kılınacak. Başkentte vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın ederek bayram namazını eda edecek. Ankara’nın ilçelerinde ise namaz vakitleri birkaç dakikalık farklılık gösterebiliyor. Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı ve diğer ilçelerde bayram namazı saatlerinin güneş doğuşuna göre değişiklik göstermesi nedeniyle vatandaşların Diyanet’in ilçe bazlı vakitlerini kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. İşte ilçe ilçe Ankara Kurban Bayramı vakitleri.
Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Akyurt Kurban Bayram Namaz Vakti 05:57
Ayaş Kurban Bayram Namaz Vakti 06:01
Bala Kurban Bayram Namaz Vakti 05:59
Beypazarı Kurban Bayram Namaz Vakti 06:02
Çamlıdere Kurban Bayram Namaz Vakti 05:59
Cubuk Kurban Bayram Namaz Vakti 05:57
Elmadağ Kurban Bayram Namaz Vakti 05:57
Evren Kurban Bayram Namaz Vakti 05:57
Güdül Kurban Bayram Namaz Vakti 06:01
Haymana Kurban Bayram Namaz Vakti 06:01
Kahramankazan Kurban Bayram Namaz Vakti 05:59
Kalecik Kurban Bayram Namaz Vakti 05:56
Kızılcahamam Kurban Bayram Namaz Vakti 05:58
Nallıhan Kurban Bayram Namaz Vakti 06:04
Polatlı Kurban Bayram Namaz Vakti 06:02
Şereflikoçhisar Kurban Bayram Namaz Vakti 05:58
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.