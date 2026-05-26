26 Mayıs hangi kurumlar açık, olacak kapalı? Arefe günü Sağlık ocağı, bankalar, eczane, kargolar ve noterler tam liste

11:5126/05/2026, Salı
Kurban Bayramı öncesinde alınan idari izin kararı sonrası milyonlarca vatandaş 25 Mayıs Pazartesi günü kamu kurumlarının çalışma durumunu araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklanan kararla birlikte kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bayram tatili öncesi kamu kurumlarının çalışma düzeni netleşti. Kabine toplantısı sonrası alınan idari izin kararıyla birlikte 25 Mayıs Pazartesi günü kamu çalışanlarının izinli sayılması beklenirken, vatandaşlar hizmet veren kurumları merak ediyor.

25 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ KAMU KURUMLARI KAPALI OLACAK

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan idari izin kararı kapsamında kamu kurumlarında hizmet verilmeyecek.

Kapalı olacak kurumlar arasında şunlar yer alıyor:

Valilikler

Kaymakamlıklar

Belediyeler

Vergi daireleri

Tapu müdürlükleri

Nüfus müdürlükleri

Diğer kamu kurumları

Vatandaşların resmi işlemlerini son güne bırakmamaları ve işlem planlamasını bayram öncesine göre yapmaları öneriliyor.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

25 Mayıs Pazartesi günü kamu çalışanlarına yönelik idari izin uygulanacağı için okullarda da eğitim yapılmayacak. Öğrenciler ve öğretmenler açısından Kurban Bayramı tatili erken başlamış olacak. Eğitim kurumlarında ders işlenmeyecek ve idari süreçler durdurulacak.

HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

25 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil kapsamında değerlendirilmeyeceği için sağlık hizmetlerinde normal mesai düzeni uygulanacak.

Devlet hastanelerinde:

Poliklinikler

Muayene hizmetleri

Tahlil ve görüntüleme birimleri olağan çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Aile sağlığı merkezleri ve sağlık ocakları da açık olacak. Vatandaşlar reçete, muayene ve randevu işlemlerini normal şekilde gerçekleştirebilecek.

25 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK OLACAK

İdari izin uygulaması özel sektörü kapsamadığı için bankalar 25 Mayıs Pazartesi günü normal çalışma düzeninde faaliyet gösterecek.

Vatandaşlar şubelerden:

EFT

Havale

FAST

Kredi işlemleri

Nakit işlemleri gibi bankacılık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Mobil bankacılık, ATM ve internet bankacılığı sistemleri de kesintisiz şekilde kullanılabilecek.

AREFE GÜNÜ BANKALAR SAAT 13.00'E KADAR AÇIK

Bankalar, 26 Mayıs Salı günü yarım gün mesai uygulayacak.

Şubeler saat 13.00'e kadar hizmet verecek. Öğleden sonra başlayan bayram tatili nedeniyle yapılan bazı EFT ve havale işlemleri ise ilk iş günü olan 1 Haziran Pazartesi günü hesaplara geçecek.

NOTERLER VE TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE DURUM NE?

Noterler de arefe günü yarım gün hizmet verecek. 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra noter işlemleri yapılamayacak. Tapu müdürlükleri ise 25 Mayıs Pazartesi günü idari izin kapsamında tamamen kapalı olacak.

BORSA İSTANBUL'DA İŞLEMLER SÜRECEK

Borsa İstanbul'da 25 Mayıs Pazartesi günü işlemler normal seans saatlerinde devam edecek. Yatırımcılar hisse senedi ve diğer piyasa işlemlerini olağan şekilde gerçekleştirebilecek.

AREFE GÜNÜ BORSA'DA YARIM GÜN

26 Mayıs Salı günü ise Borsa İstanbul'da yarım gün işlem yapılacak.

Mesailer saat 13.00 itibarıyla sona erecek.

Takas işlemlerine ilişkin uygulama ise şöyle olacak:

İşlem Tarihi Takas Tarihi

22 Mayıs Cuma işlemleri 1 Haziran Pazartesi

25-26 Mayıs işlemleri 2 Haziran Salı

ECZANELER ÖĞLENE KADAR AÇIK OLACAK

Arefe günü eczaneler saat 13.00'e kadar hizmet verecek.

Öğleden sonra ise yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak. Vatandaşların ilaç ve reçete işlemlerini bu saatlere göre planlaması gerekiyor.

