26 Mayıs hangi kurumlar açık, olacak kapalı? Arefe günü Sağlık ocağı, bankalar, eczane, kargolar ve noterler tam liste

25 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK OLACAK

İdari izin uygulaması özel sektörü kapsamadığı için bankalar 25 Mayıs Pazartesi günü normal çalışma düzeninde faaliyet gösterecek.

Vatandaşlar şubelerden:

EFT

Havale

FAST

Kredi işlemleri

Nakit işlemleri gibi bankacılık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Mobil bankacılık, ATM ve internet bankacılığı sistemleri de kesintisiz şekilde kullanılabilecek.

AREFE GÜNÜ BANKALAR SAAT 13.00'E KADAR AÇIK

Bankalar, 26 Mayıs Salı günü yarım gün mesai uygulayacak.

Şubeler saat 13.00'e kadar hizmet verecek. Öğleden sonra başlayan bayram tatili nedeniyle yapılan bazı EFT ve havale işlemleri ise ilk iş günü olan 1 Haziran Pazartesi günü hesaplara geçecek.