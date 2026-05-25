Fenerbahçe’nin adı dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Mohamed Salah ile anılmaya başladı. İngiliz basınında yer alan iddialara göre, sezon sonunda Liverpool’dan ayrılmaya hazırlanan Mısırlı yıldızın sarı-lacivertli kulüpten gelen teklife sıcak baktığı öne sürüldü. Avrupa’da kariyerine devam etmek isteyen Salah’ın, Fenerbahçe yönetimiyle yapılan ilk temaslara olumlu yaklaştığı ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü iddia edildi. Peki Mohamed Salah Fenerbahçe'ye mi gelecek transfer olacak? İşte detaylar.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe’nin adı, dünya futbolunu sallayacak dev bir transfer iddiasıyla, bu kez Mohamed Salah ile birlikte anıldı. İngiltere Premier Lig devi Liverpool ile sözleşmesinin sonuna gelen ve takımdan ayrılmak üzere olan Mısırlı yıldız oyuncunun, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ve sarı-lacivertlilere yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.
Liverpool'da başarılarla ve rekorlarla geçen 9 sezonun ardından İngiliz devinden ayrılma kararı alan Mohamed Salah'ın kariyerine üst seviyede devam etmek istediği ve bu doğrultuda Fenerbahçe seçeneğinin gündeme geldiği belirtildi.
Caught Offside'ın haberine göre Avrupa'da üst düzey futbol oynamaya devam etmek isteyen Mohamed Salah, Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe, ilk görüşmelerde Salah'a gayriresmi bir teklif sundu.
Konuya ilişkin yazılan haberde şu ifadelere yer verildi: "Edinilen bilgilere göre Salah, kariyerine hâlâ en üst seviyede devam etmek istiyor. Bu durum da Fenerbahçe’ye transferinin önünü açabilir.
Kaynaklar, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinin Salah’a olan yoğun ilgisinin sürdüğünü belirtiyor. Özellikle Al Nassr oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Al Hilal, Al Ahli ve Al Qadsiah da devrede. Daha önce Al Ittihad ile yapılan görüşmelerin ise şimdilik askıya alındığı öğrenildi.
Kaynaklar, ilk temaslarda Salah’a “gayriresmi bir teklif” yapıldığını ve yıldız oyuncunun Avrupa’da kalabilmek adına yıllık 12-13 milyon euro civarında bir maaşı kabul etmeye hazır olduğunu söylüyor.
Salah, Suudi Arabistan seçeneğini tamamen kapatmış değil ancak önceliği, iddialı bir sportif projenin parçası olmak. Çünkü kendisini hâlâ üst düzey futbol için yeterli görüyor.
Bir kaynak konuyla ilgili şunları söyledi: “Salah son derece hırslı biri. Şu anda onun Suudi Arabistan’a gideceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe ilk görüşmeleri yaptı ve süreç olumlu ilerliyor.” Diğer kaynaklar da bu bilgiyi doğrularken, henüz erken aşamada olmasına rağmen Salah’ın kariyerine Türkiye’de devam etme ihtimalinin giderek güçlendiği belirtiliyor.