Bayram namazı saat kaçta? il il bayram namazı vakitleri açıklandı! 27 Mayıs Çarşamba namaz vakitleri tablosu

İslam aleminin en mukaddes dönemlerinden biri olan ve bu yıl 27 Mayıs Çarşamba günü Kurban Bayramı idrak edilmeye başlanılacak olması, milyonlarca mümini bayram sabahı coşkusuyla bir araya getiriyor. Bayramın ilk gününde camileri doldurarak cemaatle saf tutacak olan vatandaşlar, bulundukları şehirlerdeki ibadet vaktini kaçırmamak adına bayram namazı saati sorgulamalarına hız verdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye genelindeki tüm şehirlerin ezan saatlerini titizlikle hesaplayan Diyanet Kurban Bayramı namaz saatleri listesini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açtı. Kurban Bayramı namazı, İstanbul'da 06.12'de, Ankara'da saat 05.59'da, İzmir'de 06.25'te kılınacak. İşte 27 Mayıs 2026 Çarşamba güncel namaz vakitleri takvimi bayram namazı saatleri.

İl il Kurban Bayramı namaz saatleri Adana: 05:55 Adıyaman: 05:42 Afyonkarahisar: 06:11

Ağrı: 05:18 Aksaray: 05:57 Amasya: 05:45 Ankara: 05:59

Antalya: 06:14 Ardahan: 05:17 Artvin: 05:20 Aydın: 06:23

Balıkesir: 06:19 Bartın: 05:57 Batman: 05:30 Bayburt: 05:28

Bilecik: 06:10 Bingöl: 05:31 Bitlis: 05:25 Bolu: 06:02 Burdur: 06:14 Bursa: 06:13

Çanakkale: 06:24 Çankırı: 05:54 Çorum: 05:49 Denizli: 06:19 Diyarbakır: 05:34 Düzce: 06:03

Edirne: 06:20 Elazığ: 05:36 Erzincan: 05:33 Erzurum: 05:25 Eskişehir: 06:08 Gaziantep: 05:47 Giresun: 05:34 Gümüşhane: 05:31

Hakkari: 05:20 Hatay: 05:54 Iğdır: 05:14 Isparta: 06:13 İstanbul: 06:12 İzmir: 06:25

Kahramanmaraş: 05:48 Karabük: 05:57 Karaman: 06:03 Kars: 05:16 Kastamonu: 05:52 Kayseri: 05:51 Kilis: 05:49 Kırıkkale: 05:56 Kırklareli: 06:17 Kırşehir: 05:55 Kocaeli: 06:08 Konya: 06:05 Kütahya: 06:11

Malatya: 05:40 Manisa: 06:23 Mardin: 05:33 Mersin: 05:59 Muğla: 06:23 Muş: 05:27

Nevşehir: 05:54 Niğde: 05:56 Ordu: 05:36 Osmaniye: 05:51

Rize: 05:26 Sakarya: 06:06 Samsun: 05:42

Şanlıurfa: 05:41 Siirt: 05:27 Sinop: 05:45

Şırnak: 05:26 Sivas: 05:42 Tekirdağ: 06:18 Tokat: 05:43 Trabzon: 05:29