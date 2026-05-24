Akçakoca Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında "İcbar suretiyle İrtikap" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Albayrak'ın geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir.
