Akçakoca Belediye Başkanı 'irtikap' suçundan gözaltına alındı

15:4322/05/2026, Cuma
AA
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, "irtikap" suçundan gözaltına alındı.
Düzce'de CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı.

Müşteki E.Ö, 2023'te ruhsat aldığı inşaatı devam eden taşınmazının iskan işlerinin tamamlanması için kendisine babası H.Ö. aracılığıyla ulaşarak 2,5 milyon lira talep eden Albayrak'ın bunun karşılığında çek almayı kabul ettiğini, sonrasında inşaatına kısmi iskan aldığını beyan ederek Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Ayrıca H.P'nin de aynı gerekçelerle inşaatının durdurulduğu ve çalışanı F.Ç. aracılığıyla Albayrak'ın kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini ancak parayı vermediği için inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmediğine yönelik şikayeti ile benzer nitelikteki şikayetler üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" suçundan soruşturma başlatıldı.

Belediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı verildi, evinde ve belediye iştirakinde arama yapıldı.

Antalya'ya gittiği belirtilen Albayrak, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.



#Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı
#gözaltı
#irtikap
#suç
