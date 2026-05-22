İl dışı öğretmen atamaları MEBBİS sonuç ekranı 2026! İl dışı öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 yılı öğretmenler arası isteğe bağlı il dışı atama sürecinde gözler sonuç tarihine çevrildi. 14 Mayıs’ta başlayan başvuruların 20 Mayıs itibarıyla tamamlanmasının ardından öğretmenler, atama sonuçlarının açıklanacağı ekranı yakından takip etmeye başladı.
Öğretmenlerin il dışı tayin heyecanında kritik süreç tamamlandı. MEB tarafından alınan isteğe bağlı il dışı yer değiştirme başvuruları sona ererken, binlerce öğretmen şimdi 22 Mayıs 2026’da açıklanacak atama sonuçlarına odaklandı.
ÖĞRETMENLERİN İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü öğretmenlerin isteğe bağlı iller arası yer değiştirme başvuru süreci sona erdi. 2026 yılı atama takvimine göre 14 Mayıs'ta başlayan başvurular, 20 Mayıs günü saat 16.00'da tamamlandı. Başvurularını gerçekleştiren öğretmenler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.
ATAMALAR HANGİ KRİTERLERE GÖRE YAPILACAK?
MEB tarafından gerçekleştirilecek il dışı atamalarda öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanları belirleyici olacak. Adaylar en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabildi. Yer değiştirme işlemleri açıklanan kontenjanlar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Atama sürecinde öncelik hizmet puanı yüksek olan öğretmenlere verilecek. Hizmet puanlarının eşit olması halinde ise öğretmenlikte geçen hizmet süresi fazla olan aday avantaj sağlayacak.
İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçlarının 22 Mayıs 2026 tarihinde ilan edileceğini duyurdu. Sonuçlar, MEB Personel Genel Müdürlüğü ve MEBBİS sistemi üzerinden erişime açılacak. Öğretmenler sonuçlarını MEB Personel Genel Müdürlüğü ve MEBBİS adreslerinden görüntüleyebilecek.