Kapalı Çarşı Altın Fiyatları Anlık: 22 Mayıs altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Bugün gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 22 Mayıs 2026 Cuma günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Küresel piyasalarda ons altındaki dalgalı seyir iç piyasadaki fiyatlamaları etkilerken, Kapalıçarşı’da gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yeniden gündemin ilk sıralarında yer aldı. Özellikle dolar endeksindeki güçlü görünüm ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş piyasada dikkatle izleniyor.
Kapalıçarşı’da altın fiyatları haftanın son işlem gününde hareketli seyrini sürdürüyor. Ons altın tarafında yaşanan geri çekilmeye rağmen jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik belirsizlikler fiyatların yönü üzerinde etkili oluyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ise hem yatırımcılar hem de düğün sezonu nedeniyle vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
CANLI ALTIN FİYATLARI 22 MAYIS 2026
Gram altın fiyatı
Alış: 6.646,85
Satış: 6.648,82
ÇEYREK ALTIN FİYATI 22 MAYIS 2026
Alış: 10.798,00
Satış: 10.897,00
ONS ALTIN FİYATI 22 MAYIS 2026
Alış 4.526,94 Dolar
Satış: 4.527,52 Dolar
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 22 MAYIS 2026
Alış: 6603 TL
Satış: 6696 TL