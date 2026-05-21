Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, metro, metrobüs ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir’de bedava olacak hatlar

21:52 21/05/2026, Perşembe
Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, Marmaray ve metro bedava olacak mı soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir’de hangi toplu taşıma hatlarının ücretsiz hizmet vereceği netleşirken; Marmaray, Başkentray, İZBAN, metro, metrobüs, vapur ve belediye otobüslerine ilişkin tüm detaylar da belli oldu.

Kurban Bayramı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir’de birçok toplu taşıma hattında ücretsiz ulaşım uygulanacak. Marmaray, Başkentray, İZBAN ve belediyelere bağlı toplu taşıma araçları belirlenen tarihler arasında ücretsiz hizmet verecek.


Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?


Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında toplu taşıma uygulamaları yer aldı. Cumhurbaşkanı kararı kapsamında, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Mayıs Cumartesi günü sonuna kadar bazı raylı sistemler ile belediyelere bağlı şehir içi toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.


Ücretsiz uygulama; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde geçerli olacak.

Hangi toplu taşıma hatları ücretsiz olacak?


Karar kapsamında ücretsiz hizmet verecek bakanlığa bağlı raylı sistem hatları şöyle:


Marmaray (İstanbul)

Başkentray (Ankara)

İZBAN (İzmir)

Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı (İstanbul)

Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı (İstanbul)

Belediye ulaşım araçları da kapsama dahil


Ücretsiz ulaşım uygulaması yalnızca bakanlığa bağlı raylı sistemlerle sınırlı olmayacak. Belediyeler ile belediyelerin kurduğu birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen şehir içi toplu taşıma hizmetleri de bayram süresince ücretsiz olacak.


Bu kapsamda ücretsiz hizmet vermesi beklenen ulaşım araçları arasında şunlar yer alıyor:


İETT otobüsleri

Metro ve metrobüs hatları

Tramvay seferleri

Şehir Hatları vapurları

EGO otobüsleri

ESHOT seferleri


Vatandaşlar, belirtilen tarihler boyunca ilgili toplu taşıma araçlarından ücret ödemeden yararlanabilecek.

Uygulama hangi tarihler arasında geçerli?


Ücretsiz toplu taşıma uygulaması:


Başlangıç: 27 Mayıs Çarşamba saat 00.00

Bitiş: 30 Mayıs Cumartesi günü sonu


olarak uygulanacak.

