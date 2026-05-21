2026 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, bayram öncesine denk gelen 25 Mayıs Pazartesi ile 26 Mayıs Salı (arefe) günlerinde sağlık kurumlarının çalışma düzeni netlik kazandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan idari izin kararı kapsamında, kamu kurumlarında görev yapanlar idari izin süresince kapalı olacak. Peki Pazartesi ve Salı günü PTT açık mı, bankalar çalışıyor mu? Arefe günü noterler açık olacak mı?

2 /4 25 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI? Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması kararı idari izin kapsamında yer almaktadır. İdari izin kararları yalnızca devlet memurlarını ve kamu kurumu çalışanlarını bağlıyor. Bankalar ise Borsa İstanbul (BİST) ve özel sektör çalışma takvimine tabi olduğu için 25 Mayıs Pazartesi günü açık olacak.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK OLACAK MI? Pazartesi gününün ardından gelen 26 Mayıs Salı günü Kurban Bayramı Arefesi idrak edilecek. Kanunen arefe günleri öğleden sonra resmi tatil sayılıyor. Bankalar sabah 09.00 itibarıyla açılacak ve öğlen saat 13.00'e kadar yarım gün hizmet verecektir. Öğleden sonra şubeler tamamen kapanacak ve sonraki 4 gün boyunca bayram süresince kapalı kalacak. Arefe günü öğleden sonra yapılacak EFT'ler, bayram sonrasındaki ilk iş gününe sarkacak.

