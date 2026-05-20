Yaz tatili tarihi: Okullar ne zaman kapanıyor 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi doğrultusunda ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihlerinde uygulandı. MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı. Yıl boyunca girilen sınavlar ve yoğun geçen derslerin ardından öğrenciler, yaz tatilinde dinlenme fırsatını yakalayacak.

Okullar ne zaman kapanıyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 26 Haziran'da sona erecek. Milyonlarca öğrenci, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alarak uzun bir yaz tatiline çıkacak ve 2026-2027 eğitim öğretim yılına kadar dinlenme fırsatı bulacak.

LGS ne zaman yapılacak?

Resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına seçilmesi amacıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

YKS sınavı ne zaman yapılacak?

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 20-21 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran'da yapılacak.



