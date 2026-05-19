Bugün kimin maçı var, bu akşam hangi maçlar oynanacak? 19 Mayıs Salı maç programı

13:0819/05/2026, Salı
19 Mayıs Salı günü, futbol dünyasında hem Avrupa ligleri hem de Orta Doğu futbolundaki kritik mücadeleler heyecan yaşanıyor. Bu akşam kimin maçı olduğunu ve ekran başına ne zaman geçmesi gerektiğini merak eden taraftarlar, yayın akışlarını ve maç saatlerini yakından takip ediyor. Futbolseverlerin odağında yer alan karşılaşmalardan biri olan Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'ndeki Al Khaleej - Al Ahli mücadelesinin başlama saati ve yayın kanalı merak konusu olurken, aynı zamanda Avrupa futbolunun zirvesi olan İngiltere Premier Ligi'ndeki günün kritik fikstürü de futbol tutkunları tarafından heyecanla araştırılıyor. İşte heyecan dolu anlara sahne olacak bugünkü maçlar, başlama saatleri ve takımların son durumları.

Bugünkü maç programı futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? ve Premier Ligi maçları saat kaçta başlayacak? soruları sporseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle Suudi Arabistan Pro Lig’inde oynanacak Al Khaleej – Al Ahli karşılaşmasının saati merak edilirken, Avrupa futbolunda da heyecan sürüyor. Günün maç programı, yayın bilgileri ve başlama saatleri futbol tutkunlarının yakın takibinde bulunuyor. İşte bu akşam ve yarınki maçlar, saatleri ve yayın bilgileri.

Bugün kimin maçı var? 19 Mayıs maç programı

21:30 Bournemouth - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

22:15 Chelsea - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

Yarın kimin maçı var? 20 Mayıs Çarşamba maç programı

21:00 Al Khaleej - Al Ahli Suudi Arabistan Pro Lig S Sport

22:00 Freiburg - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Final TRT 1

