Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Ankara'nın Nallıhan, Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Akyurt ve Elmadağ ilçelerinde yer alan mahallelerde bugün uzun süreli su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte 19 Mayıs ASKİ su kesintisi listesi.

1 /7 NALLIHAN Arıza Kaynaklı Arıza Tarihi: 18.05.2026 23:40:00 Tamir Tarihi: 19.05.2026 17:35:00 NALLIHAN İLÇESİ 200 LÜK DEPOYA SU SAĞLAYAN MOTOR (POMPA) ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR. Etkilenen Yerler: HACIBEY MAHALLESİ YÜKSEK KESİMLERİ, ATATÜRK MAHALLESİ YÜKSEK KESİMLERİ, ALİAĞA MAHALLESİ YÜKSEK KESİMLERİ, NASUHPAŞA MAHALLESİ YÜKSEK KESİMLERİ.

2 /7 ÇANKAYA Arıza Tarihi: 19.05.2026 09:20:00 Tamir Tarihi: 19.05.2026 18:00:00 Çiğdem mahallesi, 1589.sokak içi, 350'lik içme suyu hattı arızası nedeniyle, Çiğdem mahallesi, İşçi Blokları mahallesi, Karakusunlar mahallesi, Çukurambar mahallesi bir kısmı,19 Mayıs 2026 saat 09:20 ile 19 Mayıs.2026 saat 18:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Etkilenen Yerler: Çiğdem mahallesi, İşçi Blokları mahallesi, Karakusunlar mahallesi, Çukurambar mahallesi bir kısmı.

3 /7 ÇANKAYA Arıza Tarihi: 19.05.2026 07:20:00 Tamir Tarihi: 19.05.2026 12:00:00 Üniversiteler mahallesi Dumlupınar bulvarında 200'lük içme suyu hattı arızası nedeniyle; 19 Mayıs 2026 saat 07:30 ile 19 Mayıs 2026 saat 12:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal mahallesi Üniversiteler mahallesi alt kotları.

4 /7 ÇANKAYA Arıza Tarihi: 19.05.2026 07:25:00 Tamir Tarihi: 19.05.2026 16:00:00 Ön Cebeci mahallesi, Kıbrıs caddesi no 22 önü, 500'lük içme suyu hattı arızası nedeniyle, 19 Mayıs 2026 saat 07:25 ile 19 Mayıs 2026 saat- 16:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Etkilenen Yerler: 50.yıl, Ön Cebeci, Topraklık, İncesu, Aşıkpaşa, Orta İmrahor, İmrahor, Boztepe, Mimar Sinan, Dilekler, ileri, Çamlıtepe, Fakülteler, Ertuğrulgazi mahalleleri.

5 /7 MAMAK Arıza Tarihi: 19.05.2026 08:20:00 Tamir Tarihi: 19.05.2026 16:00:00 Etkilenen Yerler: Türközü mahallesinin tamamı, Kutlu, Mutlu, Şehit Cengiz Topel, Akdere, Peyami Sefa, General Zeki Doğan, Kazım Orbay mahallelerinin alt kotları.

6 /7 AKYURT Arıza Tarihi: 19.05.2026 09:10:00 Tamir Tarihi: 19.05.2026 13:30:00 Detay: Akyurt Yeşiltepe Ergenekon sokak ile Elçi sokak köşesinde içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır. Etkilenen Yerler: Yeşiltepe mahallesi.

YENİMAHALLE Arıza Tarihi: 19.05.2026 09:45:00 Tamir Tarihi: 19.05.2026 14:00:00 Etkilenen Yerler: Karacakaya Mebus kent konutları.



