A101 tarafından yayımlanan 21 Mayıs 2026 aktüel kataloğunda projeksiyon cihazı, taşınabilir portatif klima, otomatik kamp çadırı, Samsung ve QLED televizyon modelleri gibi birçok ürün satış listesine girdi. Yaz sezonuna yönelik kamp ekipmanları, beyaz eşya, motosiklet ve elektronik ürünlerin yer aldığı yeni “Aldın Aldın” kataloğu, fiyat listesi ve öne çıkan ürünleriyle tüketicilerin gündemine oturdu.
A101 21 Mayıs aktüel kataloğu kapsamında satışa sunulacak ürünler açıklandı. A101 mağazalarında Perşembe gününden itibaren teknoloji ürünleri, beyaz eşya, kamp ekipmanları, mutfak gereçleri, temizlik ürünleri ve motosiklet gibi farklı kategorilerde çok sayıda ürün raflarda yer alacak.
Kampanya kapsamında özellikle projeksiyon cihazı, taşınabilir portatif klima ve otomatik kamp çadırı gibi sezon ürünleri dikkat çekiyor.
Teknoloji ve beyaz eşya ürünleri katalogda öne çıktı
A101’in yayımladığı katalogda televizyon, beyaz eşya ve elektronik ürünler geniş yer tuttu. Katalogda yer alan bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
100” Frameless 4K UHD Google QLED TV – 94.999 TL
Samsung 70” UHD Smart TV – 43.999 TL
Onvo 75” Frameless 4K UHD Google QLED TV – 37.999 TL
Toshiba 65” 4K UHD Vidaa TV – 29.999 TL
Projeksiyon cihazı – 2.399 TL
Taşınabilir Bluetooth hoparlör – 11.999 TL
Bluetooth kulaklık – 499 TL
Çamaşır makinesi – 15.999 TL
Bulaşık makinesi – 12.999 TL
Buzdolabı – 24.999 TL
Katalogda ayrıca koltuk ve halı yıkama makinesi, dikey süpürge, elektrikli mutfak ürünleri ve küçük ev aletleri de yer aldı.
Kamp ve seyahat ürünleri satışa çıkacak
Yaz sezonuna yönelik kamp ve seyahat ürünleri de A101’in yeni kataloğunda dikkat çeken kategoriler arasında yer aldı.
Satışa sunulacak bazı kamp ürünleri şöyle sıralandı:
Çift katmanlı 6 kişilik aile çadırı – 4.499 TL
5 kişilik otomatik çadır – 1.999 TL
4 kişilik otomatik kamp çadırı – 1.699 TL
Katlanabilir kamp sandalyesi – 349 TL
Kamp yatağı – 1.199 TL
Taşınabilir portatif klima – 18.999 TL
Tekerlekli termos buzluk 38L – 1.999 TL
Kamp lambası – 179 TL
Sinek kovucu fan – 249 TL
Katalogda ayrıca valiz çeşitleri, termos ürünleri ve kamp aksesuarları da bulunuyor.
Motosiklet ve elektrikli bisiklet de listede yer aldı
A101’in 21 Mayıs tarihli kataloğunda ulaşım ürünleri de yer aldı. Buna göre:
RSX5 150 CC benzinli motosiklet – 64.990 TL
RS6 125 CC benzinli motosiklet – 44.990 TL
VSM elektrikli motorlu bisiklet – 19.990 TL
Oyuncak, nalbur, ev tekstili ve kişisel bakım ürünleri de katalog kapsamındaki diğer ürün grupları arasında yer aldı.
Kampanya 21 Mayıs Perşembe günü başlayacak
A101 tarafından yayımlanan aktüel katalogdaki ürünlerin 21 Mayıs 2026 Perşembe gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacağı belirtildi. Ürünlerin stoklarla sınırlı olarak satışa çıkacağı ifade edildi.