A101 21 Mayıs 2026 aktüel kataloğu: Projeksiyon cihazı, kıyma makinesi ve kamp ürünleri

22:15 18/05/2026, Pazartesi
A101 tarafından yayımlanan 21 Mayıs 2026 aktüel kataloğunda projeksiyon cihazı, taşınabilir portatif klima, otomatik kamp çadırı, Samsung ve QLED televizyon modelleri gibi birçok ürün satış listesine girdi. Yaz sezonuna yönelik kamp ekipmanları, beyaz eşya, motosiklet ve elektronik ürünlerin yer aldığı yeni “Aldın Aldın” kataloğu, fiyat listesi ve öne çıkan ürünleriyle tüketicilerin gündemine oturdu.

A101 21 Mayıs aktüel kataloğu kapsamında satışa sunulacak ürünler açıklandı. A101 mağazalarında Perşembe gününden itibaren teknoloji ürünleri, beyaz eşya, kamp ekipmanları, mutfak gereçleri, temizlik ürünleri ve motosiklet gibi farklı kategorilerde çok sayıda ürün raflarda yer alacak.


Kampanya kapsamında özellikle projeksiyon cihazı, taşınabilir portatif klima ve otomatik kamp çadırı gibi sezon ürünleri dikkat çekiyor.

Teknoloji ve beyaz eşya ürünleri katalogda öne çıktı


A101’in yayımladığı katalogda televizyon, beyaz eşya ve elektronik ürünler geniş yer tuttu. Katalogda yer alan bazı ürünler ve fiyatları şöyle:


100” Frameless 4K UHD Google QLED TV – 94.999 TL

Samsung 70” UHD Smart TV – 43.999 TL

Onvo 75” Frameless 4K UHD Google QLED TV – 37.999 TL

Toshiba 65” 4K UHD Vidaa TV – 29.999 TL

Projeksiyon cihazı – 2.399 TL

Taşınabilir Bluetooth hoparlör – 11.999 TL

Bluetooth kulaklık – 499 TL

Çamaşır makinesi – 15.999 TL

Bulaşık makinesi – 12.999 TL

Buzdolabı – 24.999 TL


Katalogda ayrıca koltuk ve halı yıkama makinesi, dikey süpürge, elektrikli mutfak ürünleri ve küçük ev aletleri de yer aldı.

Kamp ve seyahat ürünleri satışa çıkacak


Yaz sezonuna yönelik kamp ve seyahat ürünleri de A101’in yeni kataloğunda dikkat çeken kategoriler arasında yer aldı.


Satışa sunulacak bazı kamp ürünleri şöyle sıralandı:


Çift katmanlı 6 kişilik aile çadırı – 4.499 TL

5 kişilik otomatik çadır – 1.999 TL

4 kişilik otomatik kamp çadırı – 1.699 TL

Katlanabilir kamp sandalyesi – 349 TL

Kamp yatağı – 1.199 TL

Taşınabilir portatif klima – 18.999 TL

Tekerlekli termos buzluk 38L – 1.999 TL

Kamp lambası – 179 TL

Sinek kovucu fan – 249 TL


Katalogda ayrıca valiz çeşitleri, termos ürünleri ve kamp aksesuarları da bulunuyor.

Motosiklet ve elektrikli bisiklet de listede yer aldı


A101’in 21 Mayıs tarihli kataloğunda ulaşım ürünleri de yer aldı. Buna göre:


RSX5 150 CC benzinli motosiklet – 64.990 TL

RS6 125 CC benzinli motosiklet – 44.990 TL

VSM elektrikli motorlu bisiklet – 19.990 TL


Oyuncak, nalbur, ev tekstili ve kişisel bakım ürünleri de katalog kapsamındaki diğer ürün grupları arasında yer aldı.

Kampanya 21 Mayıs Perşembe günü başlayacak


A101 tarafından yayımlanan aktüel katalogdaki ürünlerin 21 Mayıs 2026 Perşembe gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacağı belirtildi. Ürünlerin stoklarla sınırlı olarak satışa çıkacağı ifade edildi.

