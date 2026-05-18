UEFA Avrupa ve Konferans Ligi’ne kimler katılacak, hangi takımlar Avrupa’da oynayacak? 2026-2027 maç programı şekillendi

09:54 18/05/2026, Pazartesi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu için açıkladığı UEFA kulüp müsabakalarına katılım formatı, Süper Lig'in devlerini Avrupa arenasında heyecan dolu yeni maceralara sürüklüyor. Son derece çekişmeli geçen bir dönemin ardından Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, elde ettiği bu büyük başarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan lig etabından katılma hakkı kazanarak göğsümüzü kabarttı. Diğer taraftan, zorlu maratonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Avrupa'nın en prestijli turnuvasında yer alabilmek için mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndan başlayarak gruplara kalma savaşı verecek. Peki Trabzonspor Şampiyonlar Ligi’ne Beşiktaş ve Başakşehir Konferans Ligi’ne katılacak mı? İşte detaylar.

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak mı?

Trabzonspor, Süper Lig'i üçüncü bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Karadeniz devi, Türkiye Kupası'nı kazanamazsa UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek. Konyaspor Türkiye Kupası'nı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek.

Beşiktaş UEFA Avrupa'ya mı Konferans Ligi'ne mi katılacak?

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek.

Kupayı Konyaspor kazanırsa Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda boy gösterecek.

Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'na katılacak mı, nasıl?

Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek. Konyaspor kupayı kazanırsa yeşil-beyazlılar turnuvaya katılacak ve Başakşehir katılım hakkı kazanamayacak.


