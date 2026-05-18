UEFA Avrupa ve Konferans Ligi’ne kimler katılacak, hangi takımlar Avrupa’da oynayacak? 2026-2027 maç programı şekillendi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu için açıkladığı UEFA kulüp müsabakalarına katılım formatı, Süper Lig'in devlerini Avrupa arenasında heyecan dolu yeni maceralara sürüklüyor. Son derece çekişmeli geçen bir dönemin ardından Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, elde ettiği bu büyük başarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan lig etabından katılma hakkı kazanarak göğsümüzü kabarttı. Diğer taraftan, zorlu maratonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Avrupa'nın en prestijli turnuvasında yer alabilmek için mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndan başlayarak gruplara kalma savaşı verecek. Peki Trabzonspor Şampiyonlar Ligi’ne Beşiktaş ve Başakşehir Konferans Ligi’ne katılacak mı? İşte detaylar.

1 /5 Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda UEFA kulüp organizasyonlarına katılım formatını açıkladı. Buna göre Galatasaray, Süper Lig şampiyonu olarak UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına doğrudan katılım hakkı kazandı. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalabilmek için 2. Eleme Turu’ndan mücadeleye başlayacak. Peki Trabzonspor Şampiyonlar Ligi’ne Beşiktaş ve Başakşehir Konferans Ligi’ne katılacak mı? İşte detaylar.

2 /5 Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda UEFA kulüp müsabakalarına katılım formatını duyurdu. Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte takımların Avrupa rotası şekillendi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında mücadele etme hakkı elde etti. Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda oynayacak.

3 /5 Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak mı? Trabzonspor, Süper Lig'i üçüncü bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Karadeniz devi, Türkiye Kupası'nı kazanamazsa UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek. Konyaspor Türkiye Kupası'nı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek.

4 /5 Beşiktaş UEFA Avrupa'ya mı Konferans Ligi'ne mi katılacak? Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek. Kupayı Konyaspor kazanırsa Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda boy gösterecek.