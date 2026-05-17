Emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman, SGK Bağkur maaş ödemesi yatırılmaya başlandı mı?

08:3617/05/2026, воскресенье
Emekli bayram ikramiyesinde ödeme süreci için geri sayım başladı. 4 bin liralık tutar bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Buna göre aylıklarını 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak. Peki BAĞ-KUR ödemeleri ne zaman?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak.


Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

4 bin liralık tutar bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Buna göre aylıklarını 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak.

Aylıklarını 23-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.

BAĞ-KUR ödemeleri ne zaman?

BAĞ-KUR emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Aylık alma günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlara da 22 Mayıs'ta ödeme yapılacak. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.


Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.

