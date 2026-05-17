Promosyon ücretleri güncellendi: En yüksek emekli maaşı promosyonu ne kadar oldu, en çok hangi banka veriyor?

Mayıs 2026 itibarıyla emekli maaşı promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet kızışmış durumda. Birçok banka, nakit promosyonun yanı sıra fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve müşteri referansı gibi ek şartlarla toplam faydayı 40.000 TL seviyesine taşıyan kampanyalar duyurdu. Bankaların maaş aralıklarına ve ek koşullarına göre sundukları toplam avantaj tutarları ve Mayıs 2026 güncel emekli promosyon listesi.
Emekli promosyonu kampanyaları, maaşını taşıyan milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Banka promosyonları arasında rekabet artarken, emekli maaşı promosyon tutarları da güncellenmeye devam ediyor. Özellikle en yüksek promosyon veren banka hangisi sorusu, emeklilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bir banka 15 Nisan tarihi itibarıyla 1 ay süre ile başlattığı kampanya ile birlikte emeklilere toplamda 40.000 TL’ye varan ödeme yapmaya başladı. Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank, TEB ve Ziraat Bankası gibi bankalar, dönemsel kampanyalarla emeklilere cazip fırsatlar sunuyor. Bankaların sunduğu ek avantajlar, otomatik fatura talimatı ve kredi kartı kullanımı gibi şartlara göre değişebilir. Bu nedenle emeklilerin güncel promosyon kampanyalarını karşılaştırarak kendileri için en avantajlı seçeneği değerlendirmesi önem taşıyor.
Ziraat Bankası emekli maaşı banka promosyonu ne kadar?
Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) kapsamında emekli maaşını banka üzerinden alan müşterilere promosyon ödemesi sunmaktadır. Kampanya çerçevesinde emeklilere verilecek tutar, maaş aralığına göre değişiklik göstermektedir ve en yüksek 12.000 TL'ye kadar ulaşabilmektedir.
Belirlenen maaş dilimlerine göre promosyon ödemeleri şu şekilde uygulanmaktadır: 10.000 TL'nin altında maaş alanlara 5.000 TL, 10.000 TL ile 14.999,99 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL ile 19.999,99 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 12.000 TL promosyon verilmektedir.
Akbank emekli maaşı banka promosyonu ne kadar?
Akbank, müşterilerine 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriyor. Kredi kullanımı, harcama sözü ve yönlendirme gibi ek şartların yerine getirilmesi durumunda sunulan ek kampanyalar ve ödüllerle bu bankadaki toplam fayda 100.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
İş Bankası emekli maaşı banka promosyonu ne kadar?
Emeklilere 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkanı tanıyan banka, sağladığı ek avantajlarla toplam 25.000 TL seviyesine yükseltiyor.
Finansbank emekli maaşı banka promosyonu ne kadar?
QNB Finansbank: Emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 31.000 TL’ye varan promosyon sunuyor.
Yapı Kredi emekli maaşı banka promosyonu ne kadar?
SGK emeklilerini kapsayan kampanyasında 30.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.
ING Bank emekli maaşı banka promosyonu ne kadar?
Herhangi bir ek koşul aramaksızın 15.000 TL’ye kadar promosyon sağlarken, bankanın sunduğu ek avantajların kullanılmasıyla müşteriye ödenecek toplam miktar 32.000 TL’ye kadar ulaşıyor.
Garanti emekli maaşı banka promosyonu ne kadar?
Emeklilere 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriyor. Bankanın Bonus ve diğer ek avantajlarıyla birlikte toplam ödül miktarı 25.000 TL’ye varıyor.
Denizbank emekli maaşı banka promosyonu ne kadar?
Müşterilerine 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Ek ürün kullanımlarıyla birlikte bu bankadan alınabilecek toplam ödeme tutarı 27.000 TL’yi buluyor.
TEB emekli maaşı banka promosyonu ne kadar?
TEB: Emekliler için 12.000 TL ana promosyon bedeli belirledi. Fatura talimatı verilmesi şartıyla 9.000 TL’ye kadar ek promosyon imkanı sağlayan bankanın yapacağı toplam ödeme tutarı 21.000 TL’ye ulaşıyor.
