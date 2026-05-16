ALES sınav sonuç tarihi 2026! ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak, ALES 2 ve 3 tarihi açıklandı mı?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı 2026-ALES/1 oturumu geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. 10 Mayıs’ta gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar şimdi gözünü sonuç tarihine çevirirken, yılın diğer ALES oturumlarına ilişkin takvim de merak konusu oldu. Özellikle lisansüstü eğitim ve akademik kadro başvuruları için kritik önem taşıyan sınavın ikinci ve üçüncü oturum tarihleri araştırılıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda üç kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ilk oturumu geride kaldı. 10 Mayıs 2026 tarihinde yapılan ALES/1 sınavına katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başlarken, ALES/2 ve ALES/3 sınav takvimi de gündemdeki yerini aldı.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/1 sınav sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.
ALES/2 SINAV, BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ
Sınav Tarihi: 26.07.2026
Başvuru tarihi: 10.06.2026 - 18.06.2026
Sonuç Tarihi: 14.08.2026
ALES/3 SINAV, BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ
Sınav Tarihi: 29.11.2026
Başvuru tarihi: 07.10.2026 - 15.10.2026
Sonuç Tarihi: 17.12.2026