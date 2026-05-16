Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ALES sınav sonuç tarihi 2026! ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak, ALES 2 ve 3 tarihi açıklandı mı?

ALES sınav sonuç tarihi 2026! ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak, ALES 2 ve 3 tarihi açıklandı mı?

17:1616/05/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı 2026-ALES/1 oturumu geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. 10 Mayıs’ta gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar şimdi gözünü sonuç tarihine çevirirken, yılın diğer ALES oturumlarına ilişkin takvim de merak konusu oldu. Özellikle lisansüstü eğitim ve akademik kadro başvuruları için kritik önem taşıyan sınavın ikinci ve üçüncü oturum tarihleri araştırılıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda üç kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ilk oturumu geride kaldı. 10 Mayıs 2026 tarihinde yapılan ALES/1 sınavına katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başlarken, ALES/2 ve ALES/3 sınav takvimi de gündemdeki yerini aldı.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sınav sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

ALES/2 SINAV, BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ

Sınav Tarihi: 26.07.2026

Başvuru tarihi: 10.06.2026 - 18.06.2026

Sonuç Tarihi: 14.08.2026

ALES/3 SINAV, BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ

Sınav Tarihi: 29.11.2026

Başvuru tarihi: 07.10.2026 - 15.10.2026

Sonuç Tarihi: 17.12.2026

#ales
#ALES sınavı
#Ales Sınav Sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Seferberlik emri nedir? MSB Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatı ne zaman ve nerede yapılacak?