Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2026 DGS'ye ilişkin başvuru takvimi belli oldu. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçişine imkân tanıyan Dikey Geçiş Sınavı için başvuru süreci başlıyor. Peki, 2026 DGS başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? Tüm ayrıntılar haberimizde.

1 /5 DGS Başvuru tarihleri 2026 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS), 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 15 Mayıs-2 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak.

2 /5 DGS sınavı ne zaman? 2026 DGS oturumunun, Temmuz ayının üçüncü haftasında, 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılması planlanıyor. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan toplam 100 soruluk bir yetenek testi uygulanacak. Sınav sonuçlarının ise 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

3 /5 DGS başvurusu nasıl yapılır?

DGS başvuruları, her yıl olduğu gibi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak “Başvuru Sürecindekiler” sekmesinden ilgili sınavı seçip kişisel bilgilerini kontrol ederek onaylayacak.