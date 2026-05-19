Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek olan 2026 YKS için heyecan dorukta. Adayların en çok merak ettiği 'Sınav giriş yerleri belli oldu mu?' sorusu ise Haziran ayının başında yanıt bulacak. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce (Haziran'ın ilk haftası) adayların erişimine açılıyor. Adaylar, üzerinde fotoğraf, salon numarası ve okul adresi bulunan bu belgeyi e-Devlet veya ÖSYM AİS üzerinden temin edebilecek. Peki, 2026 YKS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

1 /6 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU? YKS sınavları Haziran ayında uygulanacak. Sınav giriş belgeleri ise henüz erişime açılmadı. ÖSYM sınav yeri giriş belgeleri sınav tarihinden bir hafta öncesinde ÖSYM AİS aracılığıyla erişime açılıyor.



2 /6 2026 YKS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK? TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi 10.15, 165 Dakika AYT 21 Haziran 2026 Pazar 10.15, 180 Dakika YDT 21 Haziran 2026 Pazar 15.45, 120 Dakika





3 /6 YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

20-21 Haziran'da gerçekleşecek olan YKS'ye 32gün kaldı.

4 /6 2026 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS 2026 başvuruları 6 Şubat – 2 Mart 2026 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alındı. Kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi 10-12 Mart 2026 olarak uygulanmıştı. Başvuru süreci tamamen kapandığı için yeni başvuru hakkı bulunmuyor.

5 /6 YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2026 sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM AİS veya e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih ve yerleştirme süreci başlayacak.