Memur zammı Temmuz 2026 hesaplaması: 4 aylık veri sonrası maaş artışında öne çıkan rakamlar

Temmuz 2026 memur zammı için kritik süreç devam ederken, TÜİK’in açıkladığı 4 aylık enflasyon verileri sonrası milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranı yeniden hesaplandı. Öğretmen, polis, hemşire ve uzman doktor maaşlarında oluşabilecek yeni tablo merak edilirken, gözler şimdi haziran enflasyon verisine çevrildi. Memur maaşı hesaplamalarında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının etkisi öne çıkarken, “Temmuz 2026 memur zammı ne kadar olacak?”, “En düşük memur maaşı kaç TL’ye yükselecek?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

TÜİK verilerine göre memur ve memur emeklileri için oluşan zam oranı şimdiden yüzde 10,51'e ulaştı.

Temmuz 2026 memur zammı için milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. Nisan ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından öğretmen, polis, hemşire ve uzman doktor gibi kamu çalışanlarının maaşlarına yapılacak olası artış yeniden hesaplanmaya başlandı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18 olurken, yıllık enflasyon yüzde 32,37 seviyesine yükseldi. Böylece yıllık enflasyonda son 6 ayın en yüksek seviyesi görüldü.

4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Nisan ayı verileriyle birlikte emekliler için oluşan 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklileri açısından ise toplu sözleşme zammı ile birlikte oluşan zam oranı yüzde 10,51 seviyesine ulaştı.

Nisan ayı aylık enflasyonu: yüzde 4,18 Yıllık enflasyon: yüzde 32,37 4 aylık enflasyon farkı: yüzde 14,64 Memur ve memur emeklileri için oluşan zam oranı: yüzde 10,51

Temmuz 2026 memur zammı ne zaman belli olacak?

Temmuz 2026 memur zammı, mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından 3 Temmuz’da duyurulmasıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak nihai artış oranı da netleşmiş olacak.

Memur maaşları, 6 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının birleşmesiyle yeniden belirlenecek.

Toplu sözleşme zammı ne kadar?

Memurlar, 2026 yılının ikinci 6 aylık dönemi için:

Yüzde 7 toplu sözleşme zammı Buna ek olarak oluşacak 6 aylık enflasyon farkı almaya hak kazanacak.

En düşük memur maaşı kaç TL olmuştu?

Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL’den 61 bin 890 TL’ye yükseltilmişti.

En düşük memur emeklisi aylığı ise 22 bin 671 TL’den 27 bin 888 TL seviyesine çıkarılmıştı.

Mevcut enflasyon verileri sonrası temmuz ayında oluşacak yeni maaş tablosu için gözler kalan iki aylık enflasyon verisine çevrildi.