Sağlık Bakanlığı bünyesinde memur olma hayali kuran yüz binlerce adayın gözü, uzun süredir konuşulan 26 bin 673 personel alımına çevrilmiş durumda. Bakanlık tarafından 2026 yılı personeli eksiklerini gidermek amacıyla yapılması planlanan bu dev istihdam için adaylar büyük bir heyecanla başvuru tarihlerini bekliyor. Sürecin detayları incelendiğinde, Resmi Gazete'de yayımlanan kadro ve branş dağılımına göre en büyük payın 22 bin 983 kontenjanla uzman doktor ve 3 bin 652 kontenjanla doktor kadrolarına ayrıldığı görülürken; listede ebe, hemşire, diyetisyen ve sağlık teknikeri branşları da yer alıyor. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?