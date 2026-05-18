İzmir'de yaşamı olumsuz etkilememesi adına vatandaşların dikkat etmesi gereken önemli bir gelişme yaşanıyor. GEDİZ Elektrik tarafından yapılan resmi duyuruya göre, 18 Mayıs bugün kent genelinde geniş kapsamlı bir planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım ve onarım çalışmaları gerekçesiyle sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu sürmesi beklenen bu kesintiler, İzmir'in birçok ilçesini eş zamanlı olarak etkileyecek. Yetkililer, bazı kritik bölgelerde çalışmaların süresinin 8 saate kadar uzayabileceğini belirterek, ilçe ilçe detaylı kesinti programını kamuoyuyla paylaştı. İşte İzmir'de ilçe ilçe, mahalle mahalle 18 Mayıs elektrik kesintisi takvimi:

GEDİZ Elektrik, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü İstanbul'un birçok ilçesinde şebeke yenileme, arıza onarım ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşanacağını açıkladı. İzmir GEDİZ (GDZ) elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

18 MAYIS 2026 PAZARTESİ İZMİR GEDİZ (DGZ) KESİNTİLERİ BALÇOVA : 09.00 - 14.00: Fevzi Çakmak ve Teleferik Mahalleleri (ID: 3705629)

BERGAMA: 09.30 - 16.30: Aşağıbey ve Yukarıbey Kaplan Mah. (ID: 3704681) 09.36 - 17.25: İsmailli Hacılar Mah. (ID: 3704747) 10.00 - 16.00: Bozköy, Çalıbahçe, Cevaplı, Eğrigöl, Karahıdırlı, Koyuneli, Kurfallı, Sarıdere, Tekkedere, Yenikent ve Zeytindağ Mahalleleri (ID: 3699202)

BORNOVA & KONAK: 03.00 - 03.15: Barbaros, Gazi Osman Paşa, Meriç, Tuna (Bornova) ile Cengiz Topel, Güney, Halkapınar, Mersinli (Konak) Mahalleleri (ID: 3705498) 09.30 - 15.30: Kemalpaşa Mah. (ID: 3705461) 10.00 - 12.00: Atatürk Mah. (ID: 3705471) DİKİLİ : 10.00 - 12.00: Salimbey Mah. (ID: 3700924) KARŞIYAKA : 09.00 - 12.00: Bahriye Üçer Mah. (ID: 3704352 / 3704355) 09.00 - 16.00: İmbatlı, Örnekköy ve Demirköprü Mahalleleri (ID: 3705476 / 3705481) KEMALPAŞA : 09.00 - 15.30: Cumalı, Dereköy, Gökyaka, Vişneli ve Yeşilköy Mahalleleri (ID: 3705278) Kİ﻿RAZ : 09.00 - 17.00: Yeşildere Mah. (ID: 3706109)

ÖDEMİŞ (Geniş Çaplı Yeni Hafta Kesintisi): 09.00 - 17.00: Artıcak Mah. (ID: 3705980) 09.00 - 13.00 / 13.00 - 15.00: Birgi Mah. (ID: 3705985 / 3705982) 09.00 - 10.30: Balabanlı, Konaklı ve Umurbey Mah. (ID: 3705988) 11.00 - 12.30: Konaklı ve Ovakent Mah. (ID: 3705989) 10.00 - 17.00: Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Emmioğlu, İlkkurşun, Işık, Karadoğan, Karakova, Kayaköy, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Ortaköy, Sekiköy, Seyrekli, Şirinköy, Suçıktı, Süleymanlar, Tosunlar, Türkmen, Üç Eylül, Üzümlü, Veliler ve Yeniköy Mahalleleri (ID: 3707524)

TİRE : 10.00 - 15.00: Gökçen, Kırtepe ve Kızılcahavlu Mahalleleri (ID: 3705312) 09.00 - 17.00: Büyükkale, Halkapınar, Hasançavuşlar, Küçükkale, Mehmetler ve Üzümler Mahalleleri (ID: 3706330) 10.00 - 17.00: Derebaşı, Kahrat ve Kızılcahavlu Mahalleleri (ID: 3707524)