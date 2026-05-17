Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu mu? Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetiminde kimler var?

Fenerbahçe’de gözler 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula çevrilirken, başkan adayı Aziz Yıldırım’ın yönetim listesine dair detaylar da netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli camiada büyük bir heyecanla beklenen bu kritik kongre öncesinde, yeniden başkanlığa talip olan Yıldırım'ın güçlü ve tecrübeli isimlerden oluşan bir kadro kurmak için harekete geçtiği belirtiliyor. Peki Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi açıklandı mı, listede kimler olacak? İşte detaylar.
Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da yapacağı olağanüstü seçimli genel kurul için Aziz Yıldırım adaylığını resmen açıkladı. Aziz Yıldırım'ın adaylığının ardından Barış Göktürk, Yıldırım lehine adaylıktan çekildi. Böylece sarı-lacivertli kulüpte tarihi seçim atmosferi yeniden oluşurken, Fenerbahçe camiası uzun yıllar sonra bir kez daha çok adaylı ve yüksek rekabetli bir kongre sürecine girmiş oldu. Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi de merak konusu oldu. Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesi belli oldu mu?
Aziz Yıldırım'ın yönetiminde kimler var, Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesi belli oldu mu?
Öte yandan Aziz Yıldırım'ın listesinde eski yol arkadaşları Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağı, Batuhan Özdemir, Hande Tibuk, Fatih Öztürk ve Ömer Onan'ın da yer alması bekleniyor.
Kadrosunu hem tecrübeli yol arkadaşlarıyla hem de stratejik hamlelerle tahkim eden Yıldırım’ın, seçim maratonuna güçlü bir yönetim yapısıyla girmeyi hedeflediği görülüyor.
Sabah Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre, Aziz Yıldırım’ın yeni dönem planlamasında Barış Göktürk’e kritik bir sorumluluk verilmesi bekleniyor. Göktürk’ün, Yıldırım’ın başkan seçilmesi halinde yönetim kurulunda "başkan vekili" sıfatıyla görev alacağı ifade ediliyor.
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını yazılı açıklamayla duyurdu. Hem adaylık hem de birleşme çağrısı yapan Yıldırım şu ifadelere yer verdi:
"Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe’min geleceğinden endişe etmem nedeniyle, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim, Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na adayım.
Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe’de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse, kimse Fenerbahçe’nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçemizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım."
Yaşantısının önemli bir kısmını Fenerbahçe'ye adadığını belirten Yıldırım, "Arkadaşlarımla birlikte görev aldığımız dönemde, Fenerbahçe Spor Kulübünde önemli reformları hayata geçirdik. Yaptığımız tesisler ve kurduğumuz şirketlerle, 3 Temmuz öncesi dönemde sürdürülebilir sportif başarıyı güçlü bir mali yapıyla desteklemeyi başardık. 2024 yılında, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, o dönem Fenerbahçe’yi daha iyi yönetebilmek adına Fenerbahçe başkanlığına aday oldum. 2025 yılında ise 'Gençler görevi devir almalı' söylemiyle, yeni isimlerin önünü açmaya çalıştım. Fenerbahçe’nin gündeminde seçim ve Fenerbahçelilerin gönlünde şampiyonluk özlemi olan bugünlerde; ekonomik ve sportif anlamda kritik bir eşikten geçmekteyiz" görüşlerine yer verdi.
AZİZ YILDIRIM KİMDİR?
Aziz Yıldırım, 2 Kasım 1952 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini Düzce'de tamamlayan Yıldırım, gençlik yıllarında Düzce Hamidiyespor Kulübü'nde amatör futbol oynadı. Yükseköğrenimini Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nde (şimdiki adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) inşaat mühendisi olarak tamamladı.
İnşaat mühendisi kimliğiyle iş dünyasına atılan Aziz Yıldırım, 1979 yılında Maktaş Mühendislik firmasını kurdu. 1980 yılında ise DEARSAN Tersanesi'nin sahibi oldu. NATO altyapı ihalelerine katılan Maktaş Mühendislik ve askeri gemi tasarımı ile yapımında uzmanlaşan DEARSAN Tersanesi, Yıldırım'ın iş hayatındaki önemli adımları arasında yer alıyor.
Bunların yanı sıra İmsak Savunma, Savtem Savunma, As İnşaat, Asbeton İnşaat, Aly İnşaat, Gülhan Denizcilik, AG Denizcilik, Şahdem Süt Entegre Hayvancılık gibi birçok şirketin hissedarıdır. Yurt dışında da Mar Shipping Co Limited, Chem Unity Co Limited, Dearhan Holding Limited, Med Unity Co. Ltd. ve Marine Unity Co Limited gibi şirketlerde hisseleri bulunmaktadır.
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 4344 sicil numaralı kongre üyesi olarak katıldı ve ilk olarak 1990-1992 yılları arasında yönetimde görev aldı. 15 Şubat 1998'de Vefa Küçük'ü bir oy farkla geride bırakarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı seçildi. 1998-2018 yılları arasında tam 20 yıl boyunca başkanlık yaparak kulüp tarihindeki en uzun süreli başkanlık görevini üstlendi.
Bu dönemde 92 kupa kazanarak Fenerbahçe tarihinin en çok kupa kazanan başkanı unvanını elde etti. Başkanlığı döneminde Fenerbahçe futbol takımıyla 6 Süper Lig şampiyonluğu ve 10 lig ikinciliği yaşadı. Takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Yıldırım'ın başkanlığı döneminde kulüp, tesisleşme konusunda önemli adımlar attı. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nu modernize etti, Düzce Topuk Yaylası'nda kamp tesisleri inşa etti, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni ve Fikirtepe Tesisleri'ni faaliyete geçirdi. Ayrıca 2000 yılında Fenerium'u kurarak kulübe önemli bir gelir kaynağı sağladı. 2004 yılında Fenerbahçe TV'yi kurdu ve kulübün medya gücünü artırdı.
Aziz Yıldırım kazanırsa kimi transfer edecek?
Fenerbahçe’de başkanlık yarışı öncesi seçim çalışmalarını hızlandıran Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıracak büyük bir transfer operasyonu için düğmeye basıyor.
Bu kapsamda kaleci, sol stoper, sol bek ve sağ kanat mevkilerinin yanı sıra hücum hattına iki yeni santrfor kazandırmak için kollar sıvanmış durumda. Kadronun diğer bölgeleri için de kapsamlı bir çalışma yürütülse de, operasyonun ilk ayağında bu kilit pozisyonlara odaklanılacak.