Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu mu? Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetiminde kimler var?

Bunların yanı sıra İmsak Savunma, Savtem Savunma, As İnşaat, Asbeton İnşaat, Aly İnşaat, Gülhan Denizcilik, AG Denizcilik, Şahdem Süt Entegre Hayvancılık gibi birçok şirketin hissedarıdır. Yurt dışında da Mar Shipping Co Limited, Chem Unity Co Limited, Dearhan Holding Limited, Med Unity Co. Ltd. ve Marine Unity Co Limited gibi şirketlerde hisseleri bulunmaktadır.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 4344 sicil numaralı kongre üyesi olarak katıldı ve ilk olarak 1990-1992 yılları arasında yönetimde görev aldı. 15 Şubat 1998'de Vefa Küçük'ü bir oy farkla geride bırakarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı seçildi. 1998-2018 yılları arasında tam 20 yıl boyunca başkanlık yaparak kulüp tarihindeki en uzun süreli başkanlık görevini üstlendi.