Dikey Geçiş Sınavı (DGS) heyecanı başladı! ÖSYM DGS başvuruları ne zaman 2026? DGS başvuruları hangi tarihte başlayacak?

13:056/03/2026, Cuma
İki yıllık ön lisans programlarından mezun olan adayların dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabilmesi için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimiyle birlikte DGS başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. Peki, DGS ne zaman yapılacak? DGS 2026 başvuruları hangi tarihte başlayacak? İşte, konuya dair bilgiler...

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) heyecanı başladı. Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapmasını sağlayan sınav için başvuru ve sınav tarihleri merak konusu. Adaylar, DGS başvurularının ne zaman başlayacağını ve sınavın hangi tarihte yapılacağını araştırıyor.

2026 DGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı başvuru işlemleri 15 Mayıs - 2 Haziran 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

Geç başvurular 11 Haziran 2026 tarihinde alınacak.


DGS 2026 NE ZAMAN?

Sınav, 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak.

