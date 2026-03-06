Nato'nun en güçlü orduları açıklandı! Liste paylaşıldı: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyada art arda yaşanan jeopolitik gerilimler askeri güç dengelerini yeniden gündeme taşıdı. Rusya-Ukrayna Savaşı, İran ile ABD arasındaki tansiyon ve son olarak Pakistan ile Afganistan hattında yükselen gerilim, dünya genelinde orduların askeri kapasitesini yeniden tartışmaya açtı. ABD merkezli askeri analiz platformu Global Firepower, 2026 yılı için hazırladığı “NATO’nun en güçlü orduları” listesini yayımladı. Listede NATO üyesi ülkelerin askeri gücü sıralanırken, Türkiye’nin konumu dikkat çekti.

2 /21 20-BELÇİKA

3 /21 19-MACARİSTAN

4 /21 18-ÇEKYA

5 /21 17-ROMANYA

6 /21 16-FİNLANDİYA

7 /21 15-DANİMARKA

8 /21 14-NORVEÇ

9 /21 13-PORTEKİZ

10 /21 12-HOLLANDA

11 /21 11.YUNANİSTAN

12 /21 10-KANADA

13 /21 9-İSVEÇ

14 /21 8-POLONYA

15 /21 7-İSPANYA

16 /21 6-ALMANYA

17 /21 5-İTALYA

18 /21 4-TÜRKİYE

19 /21 3-BİRLEŞİK KRALLIK

20 /21 2-FRANSA