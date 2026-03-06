Yeni Şafak
Trump tehditlerini sürdürdü: İran koşulsuz teslim olmalı

Trump tehditlerini sürdürdü: İran koşulsuz teslim olmalı

17:046/03/2026, Cuma
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte tehditlerini de sürdürüyor. ABD Başkanı, yaptığı son açıklamada İran'ın koşulsuz teslim olması gerektiğini savunarak, "Teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapmayacağız. İran'ın geleceği harika olacak. Yeni lider kabul edilebilir olmalı." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar Geliyor...

#Donald Trump
#ABD
#İran
#Tehdit
