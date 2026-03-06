ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 7. gününde: Tahran’da art arda şiddetli patlamalar oldu

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran’ın başkenti Tahran’da uçak seslerinin duyulmasından sonra art arda çok şiddetli patlamalar meydana geldi.
İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
05.44:
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 3 balistik füze ve 2 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.
05.32:
Tahran’da art arda şiddetli patlamalar oldu
İran’ın başkenti Tahran’da uçak seslerinin duyulmasından sonra art arda çok şiddetli patlamalar meydana geldi.
Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği Tahran’da art arda 7-8 patlama oldu, kenti dumanlar kapladı.
Kentte uçak sesleri duyulmaya devam ediyor.
05.28:
Katar, Doha'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini bildirdi.
03.43:
Bahreyn, İran'ın misilleme saldırılarında başkent Manama'daki 2 otel ile 1 konutun isabet aldığını duyurdu.
02.25:
Kuveyt, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 67 askerinin yaralandığını duyurdu.
02.09:
Lübnan, İsrail’in 2 Mart'tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683’e yükseldiğini açıkladı.
02.05:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’ın ABD’nin saldırılarını sürdüremeyeceğini düşündüğünü belirterek, ABD ordusunda mühimmat eksikliği olmadığını savundu.
