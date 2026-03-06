Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 7. gününde: Tahran’da art arda şiddetli patlamalar oldu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 7. gününde: Tahran’da art arda şiddetli patlamalar oldu

07:306/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran’ın başkenti Tahran’da uçak seslerinin duyulmasından sonra art arda çok şiddetli patlamalar meydana geldi.

İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
05.44:
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 3 balistik füze ve 2 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.
05.32:
Tahran’da art arda şiddetli patlamalar oldu

İran’ın başkenti Tahran’da uçak seslerinin duyulmasından sonra art arda çok şiddetli patlamalar meydana geldi.

Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği Tahran’da art arda 7-8 patlama oldu, kenti dumanlar kapladı.

Kentte uçak sesleri duyulmaya devam ediyor.

05.28:
Katar, Doha'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini bildirdi.
03.43:
Bahreyn, İran'ın misilleme saldırılarında başkent Manama'daki 2 otel ile 1 konutun isabet aldığını duyurdu.
02.25:
Kuveyt, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 67 askerinin yaralandığını duyurdu.
02.09:
Lübnan, İsrail’in 2 Mart'tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683’e yükseldiğini açıkladı.
02.05:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’ın ABD’nin saldırılarını sürdüremeyeceğini düşündüğünü belirterek, ABD ordusunda mühimmat eksikliği olmadığını savundu.
#Tahran
#İran
#İsrail
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifadedir? Milyoner'de 500 bin TL'lik soru açıldı! İşte yanıtı