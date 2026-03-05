Trump çaresizliğini ilan etti: Kürtler İran'a saldırırsa mükemmel olur

ABD ile İsrail, İran'a 'nükleer' bahanelerle saldırı başlattı. Altıncı gününe girilen savaşta, İran dini lideri Ali Hamaney'in de yer aldığı üst düzey isimler öldürüldü.

İran, İsrail ve ABD saldırılarına füze saldırıları ile misilleme yaptı. Tahran yönetimi, bölgede ABD üslerinin yer aldığı ülkeleri de hedef alıp; bu üslerin çoğunu kullanılamaz hale getirdi.

Üsleri zarar gören ABD, İngiltere ve İspanya'da üs kullanımı için izin istedi. Bu talep Londra'dan yeşil ışık aldı; Madrid yönetimi ise bu talebi geri çevirdi.

Amerikan basını, İran'da rejimi devirmek için sürdürülen savaşın 6 aya kadar sürebileceğini öne sürdü.

İran'a kara harekatı mı başlatılacak?

Uzmanlar, İran'ın kara harekatı yapılmadan teslim olmayacağını vurguluyor.

Yine sosyal medya ve çeşitli haber sitelerine yansıyan iddialara göre; İran'a kara harekatı konusunda temkinli olan ve büyük askeri kayıplardan endişe duyan ABD yönetimi, silahlandırdığı Kürtleri sahaya sürmeyi hedefliyor.

PKK'nın İran kolu PJAK ve diğer ayrılıkçı grupların tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi "ucuz kan" olarak sahaya sürüleceği iddia edilirken; ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"Kürtler, İran'a saldırırsa mükemmel olur"

ABD basınına konuşan Trump, silahlandırıldığı belirtilen Kürtlerin İran'a kara harekatı yapmasının 'mükemmel olacağını' söyledi.

"Kürtlerin İran'a saldırmasını destekliyoruz" diyen ABD lideri, "Bunu yapmak isterlerse mükemmel olur" diye konuştu.

"İsrail, Kürtlerin yolunu açıyor"

Bloomberg’in haberine göre, İsrail ordusunun İranlı Kürt grupların İran yönetimine karşı harekete geçebilmesi için ülkenin kuzeybatısında uygun bir zemin oluşturmaya çalıştığı öne sürüldü.

Haberde görüşlerine yer verilen üst düzey bir İsrailli askeri yetkili, silahlı Kürt unsurların Tahran’a karşı ayaklanabilecek ölçüde kendilerini güvende ve yeterince güçlü hissetmelerini sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

İran kara harekatını bekliyor: Endişeli değiliz

Aynı dakikalarda NBC News'e konuşan İran Dışişleri Bakanı Erakçi’ye olası bir ABD kara saldırısından endişe edip etmedikleri soruldu.

"Endişeli değiliz, onları bekliyoruz." diyen Erakçi, "Onlara karşı durabileceğimizden eminiz; bu onlar için büyük bir felaket olur.” ifadelerini kullandı.











