TOKİ'nin "500 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında Ankara'da inşa edilecek 31 bin 73 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura sonuçları ise çekilişin tamamlanmasının ardından aynı gün TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) ve e-Devlet Kapısı üzerinden ilan edilecek. TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 31 bin 73 Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Etimesgut TOKİ ilçe ilçe kura sonucu sorgulama
TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulanıyor… Milyonların gözü kulağı bugün Ankara'da yapılacak çekilişin sonuçlarına çevrildi. Ankara merkez ve çevre ilçelerini kapsayan bu dev proje ile binlerce vatandaşın konut sahibi olma hayali netlik kazandı. 500 bin sosyal konut hedefinin en önemli ayaklarından biri olan Ankara etabında Etimesgut’tan Sincan’a, Mamak’tan Gölbaşı’na kadar pek çok ilçede inşa edilecek 31 bin 73 daire için çekildi.
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Ankara kura çekimi, 3 Mart 2026 Salı günü Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucunda toplam 31 bin 73 konut hak sahiplerini buldu.
TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
TOKİ 500 Bin Konut Projesi kapsamında hak sahibi belirleme kurası yapılan illerde sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden sonuçları görüntüleyebiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak e-Devlet girişi yaptığınız takdirde TOKİ kura sonucu sorgulaması yapabilirsiniz.
TOKİ KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN GERİ ALINIR?
Kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın Şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir.
ANKARA KONUT YAPILACAK İLÇE DAĞILIMI
Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21.780
Sincan (Temelli) 4.000
Polatlı 1.500
Beypazarı 750
Çubuk 500
Elmadağ 500
Kahramankazan 300
Nallıhan (Merkez + Çayırhan) 300 (200 + 100)
Şereflikoçhisar 200
Çamlıdere 200
Akyurt 150
Ayaş 150
Haymana 150
Kalecik 150
Kızılcahamam 150
Güdül 142
Bala 110
Evren 41
TOKİ 2-8 MART KURA TAKVİMİ 2026
TOKİ 2-8 Mart kura takvimi açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yapttığı paylaşım ile 4 il için kura takvimini duyurdu.
3 Mart Salı günü Ankara 31.073 konut
4 Mart Çarşamba günü Muğla 6.417 konut
6 Mart Cuma İzmir 21.020 konut
6 Mart Cuma Hatay 13.289 konut