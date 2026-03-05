Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? 31 bin 73 Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Etimesgut TOKİ ilçe ilçe kura sonucu sorgulama

Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? 31 bin 73 Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Etimesgut TOKİ ilçe ilçe kura sonucu sorgulama

13:335/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ'nin "500 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında Ankara'da inşa edilecek 31 bin 73 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura sonuçları ise çekilişin tamamlanmasının ardından aynı gün TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) ve e-Devlet Kapısı üzerinden ilan edilecek. TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 31 bin 73 Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Etimesgut TOKİ ilçe ilçe kura sonucu sorgulama

TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulanıyor… Milyonların gözü kulağı bugün Ankara'da yapılacak çekilişin sonuçlarına çevrildi. Ankara merkez ve çevre ilçelerini kapsayan bu dev proje ile binlerce vatandaşın konut sahibi olma hayali netlik kazandı. 500 bin sosyal konut hedefinin en önemli ayaklarından biri olan Ankara etabında Etimesgut’tan Sincan’a, Mamak’tan Gölbaşı’na kadar pek çok ilçede inşa edilecek 31 bin 73 daire için çekildi. 

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI


TOKİ Ankara kura çekimi, 3 Mart 2026 Salı günü Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucunda toplam 31 bin 73 konut hak sahiplerini buldu.



TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?


TOKİ 500 Bin Konut Projesi kapsamında hak sahibi belirleme kurası yapılan illerde sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden sonuçları görüntüleyebiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak e-Devlet girişi yaptığınız takdirde TOKİ kura sonucu sorgulaması yapabilirsiniz.


TOKİ KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ


TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)



TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN GERİ ALINIR?


Kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın Şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir.

ANKARA KONUT YAPILACAK İLÇE DAĞILIMI


Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21.780

Sincan (Temelli) 4.000

Polatlı 1.500

Beypazarı 750

Çubuk 500

Elmadağ 500

Kahramankazan 300

Nallıhan (Merkez + Çayırhan) 300 (200 + 100)

Şereflikoçhisar 200

Çamlıdere 200

Akyurt 150

Ayaş 150

Haymana 150

Kalecik 150

Kızılcahamam 150

Güdül 142

Bala 110

Evren 41


















TOKİ 2-8 MART KURA TAKVİMİ 2026


TOKİ 2-8 Mart kura takvimi açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yapttığı paylaşım ile 4 il için kura takvimini duyurdu.

3 Mart Salı günü Ankara 31.073 konut

4 Mart Çarşamba günü Muğla 6.417 konut

6 Mart Cuma İzmir 21.020 konut

6 Mart Cuma Hatay 13.289 konut





#toki
#toki ankara
#toki kura çekilişi
#ankara kura çekilişi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gaziantep TOKİ peşinat ödemesi ne zaman yatacak? 500 bin konut sözleşme imzalanma takvimi açıklandı mı?