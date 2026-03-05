TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulanıyor… Milyonların gözü kulağı bugün Ankara'da yapılacak çekilişin sonuçlarına çevrildi. Ankara merkez ve çevre ilçelerini kapsayan bu dev proje ile binlerce vatandaşın konut sahibi olma hayali netlik kazandı. 500 bin sosyal konut hedefinin en önemli ayaklarından biri olan Ankara etabında Etimesgut’tan Sincan’a, Mamak’tan Gölbaşı’na kadar pek çok ilçede inşa edilecek 31 bin 73 daire için çekildi.