Emekli olmak isteyenler dikkat! 8 Eylül 1999 kritik tarih 4A,4B,4C'liye emeklilikte "2520" kuralı çizildi

DOĞUM BORÇLANMASI İLE EKSİK PRİMLERİ TAMAMLAMA

Kadınlar en çok başvurdukları yollardan biri doğum borçlanmasıdır. Sigortalı olarak çalıştıktan sonra en fazla 3 çocuğa kadar her 2 doğum için borçlanma hakkı doğuyor. Böylelikle 2160 güne kadar prim kazanabiliyor. Ancak bunun için 2 yıl çalışmış olması gerekiyor. Doğum borçlanması için ödenecek tutar SGK tarafından hesaplanıyor.