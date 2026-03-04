Ramazan ne zaman bitiyor 2026? Bayram ne zaman? Son oruç ve son sahur tarihi

2026 Ramazan ayı Türkiye genelinde ibadet ve manevi atmosferle sürerken vatandaşlar son oruç ve Ramazan Bayramı tarihlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bu yıl Ramazan 19 Şubat’ta başladı ve 29 gün sürecek. Son sahur ve son oruç mart ayının üçüncü haftasında idrak edilecek.

1 /6 Ramazan ayı 2026 yılında Türkiye’de 19 Şubat’ta başladı ve milyonlarca Müslüman bu mübarek ayda oruç ibadetini yerine getirmeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Ramazan ayı toplam 29 gün sürecek. 4 Mart itibarıyla Türkiye genelinde Ramazan’ın 14. günü idrak edilirken, vatandaşlar son sahur, son oruç ve Ramazan Bayramı tarihlerini araştırıyor.

2 /6 Bugün Ramazan’ın kaçıncı günü?

Türkiye’de 4 Mart 2026 tarihi itibarıyla Ramazan ayının 14. günü yaşanıyor. Ülke genelinde camilerde teravih namazları kılınırken, iftar sofralarıyla Ramazan’ın manevi atmosferi devam ediyor. Müslümanlar, ayın ikinci yarısına yaklaşılırken özellikle son günlere dair takvimi merak ediyor.

3 /6 Ramazan ayı ne zaman sona erecek?

Diyanet’in 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 19 Mart 2026 tarihinde tamamlanacak. Böylece 19 Şubat’ta başlayan Ramazan-ı Şerif, toplam 29 günlük oruç ibadetinin ardından sona ermiş olacak.

4 /6 Son sahur ve son oruç hangi gün?

Ramazan ayının son sahuruna 18 Mart’ı 19 Mart’a bağlayan gece kalkılacak. Son oruç ise 19 Mart 2026 Perşembe günü tutulacak. Aynı gün Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.

5 /6 Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor?

Dini takvime göre Ramazan Bayramı’nın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma gününe denk geliyor. Bayramın ikinci günü 21 Mart Cumartesi, üçüncü ve son günü ise 22 Mart Pazar günü olacak.