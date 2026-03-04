Trump: İran 47 seneden beri kötü şeyler yaptı

ABD Başkanı Donald Trump açıklama yapıyor.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
İran füzelerini komşularına atıyor. İran nükleer silaha sahip olamayacak.
Füzeler hızla yok ediliyor. Saldırı başlatmasaydık, İran iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaktı.
Ayrıntılar geliyor...
