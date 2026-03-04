Yeni Şafak
Trump: İran 47 seneden beri kötü şeyler yaptı

Trump: İran 47 seneden beri kötü şeyler yaptı

4/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
ABD Başkanı Donald Trump açıklama yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump açıklama yapıyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

İran füzelerini komşularına atıyor. İran nükleer silaha sahip olamayacak.

Füzeler hızla yok ediliyor. Saldırı başlatmasaydık, İran iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaktı.

Ayrıntılar geliyor...

#ABD
#Donald Trump
#İran
#İsrail
