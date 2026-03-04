AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı akademik takvimi ile belli oldu. Takvime göre bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme işlemleri 1 Mart 2026 tarihlerinde sona erdi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden yapılan açıklamada kayıt yenileme süresi uzatıldı.