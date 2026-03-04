Doğum izni 24 hafta mı oluyor? Babalık izni kaç gün? İşte Meclis’e sunulan teklifin detayları

AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni sosyal politika paketi, doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasını gündeme getirdi. Mevcut uygulamada 16 hafta olan ücretli doğum izninin artırılmasını öngören teklif, annelerin doğum sonrası bebekleriyle daha uzun süre vakit geçirebilmesini amaçlıyor. Düzenleme aynı zamanda babalık izni süresinin de işçiler için genişletilmesini içeriyor.

Doğum izni 24 haftaya çıkarılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, hazırlanan kanun teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu açıkladı. Teklife göre doğum izni süresi, 8 hafta doğum öncesi ve 16 hafta doğum sonrası olmak üzere toplam 24 hafta olacak. Düzenleme yalnızca belirli meslek gruplarını değil, askeri personel, hakim ve savcılar ile sözleşmeli personel dahil olmak üzere kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneleri kapsayacak.

Usta, doğum öncesi kullanılan izinle ilgili de esnek bir uygulama planlandığını belirtti. Buna göre anne adayları isterlerse doğumdan önceki 8 haftalık iznin bir kısmını çalışarak geçirebilecek ve kullanılmayan süreyi doğum sonrasına aktarabilecek.

Babalık izni işçiler için de 10 gün olacak

Kanun teklifinde yalnızca annelere yönelik düzenleme bulunmuyor. Teklif kapsamında babalık izni süresi de artırılıyor. Mevcut sistemde memurlara tanınan 10 günlük babalık izninin işçiler için de geçerli hale getirilmesi planlanıyor.

Bu değişiklikle birlikte kamu ve özel sektör çalışanları arasında babalık izni açısından uygulama birliğinin sağlanması hedefleniyor.

Koruyucu ailelere de izin düzenlemesi

Teklifte koruyucu aile sistemini teşvik edecek bazı düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre koruyucu aile olan çalışanlara, kamu ya da özel sektör ayrımı yapılmaksızın 10 gün izin verilmesi öngörülüyor.

Ayrıca evlat edinme durumlarında verilen izin haklarının askeri personele de tanınması planlanıyor.

Kanun teklifi Meclis sürecinde