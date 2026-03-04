Kars’ta okullar tatil mi? Kars Valiliği'nden kar tatili duyurusu geldi mi?

Kars’ta 3 günlük güneşli hava, yerini yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuğa bıraktı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düşerken, karla kent beyaza büründü. Kars’ta yaşayan öğrenci ve veliler valilikten gelecek kar tatili açıklamalarını yakından takip ediyor. Bugün için Kars Valiliği tarafından il genelinde resmi bir tatil kararı henüz açıklanmadı. Peki yarın okullar tatil olacak mı, resmi açıklama geldi mi?

1 /3 Kars, baharı beklerken kışın sert yüzüyle karşılaştı. Mart ayında kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyu etkisini artırarak devam etti. Karslılar, güne beyaz örtüyle "Merhaba" dedi. Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkanlar, karla kaplanan araçlarını temizlemek için yoğun çaba sarf etti. Hava sıcaklığının gece eksi 10 dereceye kadar gerilemesiyle, binaların çatılarında boyu 1 metreyi bulan buz sarkıtları yeniden oluştu.

2 /3 Kars’ta okullar tatil mi? Bölgede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, öğrenciler arasında “okullar tatil mi?” sorusunun sıkça araştırılmasına neden oldu. Kars Valiliği tarafından bugün ve yarın için okulların tatil edildiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.