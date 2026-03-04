Yeni Şafak
LGS birincilerine burs ne kadar oldu 2026: Türkiye Yüzyılı bursu ne zaman yatacak?

18:544/03/2026, Çarşamba
LGS birincilerine burs miktarı artırıldı
İstanbul’da LGS’de 500 tam puan alan öğrencilere verilen Türkiye Yüzyılı bursu ile ilgili yeni gelişme açıklandı. İstanbul Valisi Davut Gül, normalde 6 bin TL olarak ödenen bursun bayram öncesi artırıldığını duyurdu. Peki LGS birincilerine burs ne kadar oldu, Türkiye Yüzyılı bursu ne zaman yatacak? İşte İstanbul’daki LGS şampiyonları için burs miktarı ve ödeme tarihi hakkında açıklanan tüm detaylar.

İstanbul’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak şampiyon olan öğrencilere verilen Türkiye Yüzyılı bursu ile ilgili yeni gelişme açıklandı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’daki liselerde eğitim gören LGS birincilerinin burslarının bu ay bayram dolayısıyla artırıldığını ve 6 Mart 2026 Cuma günü hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Türkiye Yüzyılı bursu 10 bin TL’ye yükseltildi

İstanbul’un Şişli ilçesinde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi” iftar programında konuşan Vali Davut Gül, LGS’de tam puan alan öğrenciler için yürütülen burs programına ilişkin bilgi verdi.

Gül, İstanbul’daki liselerde eğitimine devam eden LGS birincilerine her ay 6 bin TL burs sağlandığını hatırlatarak, Ramazan Bayramı öncesi bu ödemenin 10 bin TL’ye çıkarıldığını açıkladı. Böylece başarılı öğrenciler bayram öncesinde daha yüksek burs desteği almış olacak.

500 tam puan alan öğrencilere eğitim desteği

Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi kapsamında, LGS’de 500 puan alan ve İstanbul’daki liselere yerleşen öğrencilerin tamamı burs programından yararlanıyor. Program kapsamında öğrencilere eğitim hayatları boyunca destek verilmesi hedefleniyor.

İftar programına LGS’de tam puan alan öğrencilerin yanı sıra, deprem bölgesindeki illerden gelip İstanbul’daki okulları tercih eden öğrenciler ile YKS’de ilk bine giren gençler de katıldı.

Burs ödemesi 6 Mart’ta yapılacak

Vali Davut Gül, Türkiye Yüzyılı bursu kapsamında yapılacak ödemenin 6 Mart 2026 Cuma günü öğrencilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Böylece İstanbul’da LGS şampiyonları, artırılan burslarını bayram öncesinde almış olacak.

