TOKİ başvuru ücreti alma ekranı erişime açıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projeleri kapsamında 5 bin TL'lik başvuru ücreti yatıran vatandaşlar, ücret iadesi için araştırmalarına başladı. Kura çekilişleri sonucunda konut sahibi olamayan başvuru sahipleri için yatırılan başvuru ücretlerinin iadesi süreci netlik kazandı.
TOKİ başvuru ücret iadesi süreci, 2026 yılında konut projelerine katılan binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ başvuru ücret iadesi kapsamında yatırılan 5 bin TL'nin geri ödenmesi, kura sonucu hak sahibi olamayan adaylar için belirlenen takvim doğrultusunda yapılıyor.
TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILIR?
Kura sonucunda hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, yatırdıkları başvuru ücretini kura çekiliş tarihinden itibaren beş iş günü sonra, başvurunun yapıldığı bankanın şubeleri ya da ATM'leri üzerinden iade alabilecek.
Banka şubeleri: Başvurunun yapıldığı bankanın herhangi bir şubesine gidilerek başvuru bedelinin iadesi talep edilebilir.
Mobil ve internet bankacılığı: Pek çok banka, mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden iade işleminin yapılmasına imkân tanımaktadır.
ATM'ler: Bazı bankalarda, kartsız işlemler menüsü kullanılarak başvuru bedeli iadesi gerçekleştirilebilmektedir.
Online iade ekranları: Özellikle Halkbank gibi bazı bankalar, TOKİ başvuru ücretleri için oluşturulan özel online iade sayfalarıyla süreci daha pratik hale getirmektedir.
Halkbank, TOKİ başvuru ücreti iadeleri konusunda vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan özel bir online iade ekranı sunmaktadır. Bu ekran üzerinden iade talebinde bulunmak için başvuru sahiplerinin sadece T.C. Kimlik Numaralarını ve başvuru sırasında verdikleri cep telefonu numaralarını girmeleri yeterli olacak. Güvenlik kodu doğrulamasının ardından iade süreci başlatılabilecek. Bu sistem, şubeye gitme zorunluluğunu ortadan kaldırarak zaman tasarrufu sağlayacak..
İADE SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
TOKİ başvuru ücreti iade sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:
İade edilecek ücretin yatırılacağı IBAN numarasının, başvuru sahibine ait olması zorunludur . Farklı bir kişiye ait IBAN numarasına iade yapılamamaktadır.
Başvuru ücreti olan 5.000 TL (veya ilgili projenin belirlediği miktar), herhangi bir kesinti yapılmaksızın tamamen geri iade edilir.
İade sürecine ilişkin en güncel ve doğru bilgilere, başvuru yapılan bankanın resmi kanallarından veya TOKİ'nin web sitesinden ulaşılması tavsiye edilir.